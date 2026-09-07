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“Settembrata Antitruffa”: tre incontri con i Carabinieri a Sampierdarena, Sestri e Voltri

Mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11 settembre 2026 presso il Centro Civico Buranello, Municipio Medio Ponente, Salone di Voltri. Ingresso gratuito

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Genova. Sono tre, solo in questa settimana, gli appuntamenti genovesi della “Settembrata Antitruffa”: mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11 settembre, in tre quartieri diversi, per parlare di truffe agli anziani con chi le indaga ogni giorno. Sono organizzati nell’ambito del progetto “Un Ponte tra Generazioni”. L’ingresso è gratuito e il programma è lo stesso nelle tre sedi: chi non riesce a partecipare a un incontro può presentarsi a quello successivo.

Mercoledì 9 settembre, dalle 10 alle 12 — Centro Civico Buranello, Sala Blu, Via Buranello 1. Interverranno Michele Colnaghi, presidente del Municipio II Centro Ovest, il capitano Marco Colì, comandante della Compagnia Carabinieri di Sampierdarena, e il maresciallo capo Massimo De Luca, comandante della Stazione Carabinieri di Sampierdarena.

Giovedì 10 settembre, dalle 16 alle 18 — Municipio Medio Ponente, Sala Fieschi, Via Sestri 34. Interverranno Fabio Ceraudo, presidente del Municipio VI Genova Medio Ponente, il capitano Marco Colì, comandante della Compagnia Carabinieri di Sampierdarena, e il maresciallo ordinario Filippo Vento, comandante della Stazione Carabinieri di Sestri Ponente.

Venerdì 11 settembre, dalle 17 alle 19 — Municipio VII Ponente, Salone di Voltri, Piazza Gaggero 2. Interverranno il maggiore Cristian Letizia, comandante della Compagnia Carabinieri di Arenzano, e il vice brigadiere Giacomo Sesta, della Stazione Carabinieri di Genova Voltri.

In tutti e tre gli incontri si parlerà di truffe telefoniche, di truffe online e tramite smartphone, di falsi tecnici, falsi Carabinieri e falsi operatori. I Carabinieri spiegheranno come riconoscere i tentativi di raggiro e, soprattutto, cosa fare e chi contattare quando si sospetta di essere finiti nel mirino di un truffatore.

Il taglio è pratico. Non un elenco di pericoli, ma un metodo: chiedere sempre un documento a chi si presenta alla porta, non far entrare nessuno che non sia stato annunciato, riagganciare e richiamare un numero che si conosce prima di credere a qualsiasi urgenza, non consegnare mai denaro o gioielli a uno sconosciuto. Perché i truffatori hanno bisogno di due cose — la fretta e il silenzio — e sono proprio quelle due richieste il segnale più chiaro che si tratta di un inganno.

Una parte di ciascun incontro è dedicata a chi è già stato vittima di un raggiro: come si sporge denuncia, quali documenti conservare, a chi chiedere assistenza. Gli incontri durano due ore e non richiedono alcuna competenza informatica. Si può venire accompagnati da un familiare.

Il calendario genovese non si esaurisce questa settimana: altri laboratori sono in programma nelle prossime settimane in Valpolcevera, in Val Bisagno e a Quarto.

Come prenotare

La partecipazione è gratuita ma la prenotazione del posto è obbligatoria, perché i posti in sala sono limitati. Ci si iscrive online su https://www.assoutenti.liguria.it/truffe-agli-anziani-tutor-digitali-liguria/ oppure su https://adocliguria.com/corsi-antitruffa-anziani
Il progetto “Un Ponte tra Generazioni” è promosso da ADOC Liguria e Assoutenti Liguria nell’ambito del progetto “Ben…Essere in Liguria”, con capofila Auser Liguria, finanziato da Regione Liguria grazie alle risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso l’art 72 del D.Lgs. 117/2017.

Si articola in due attività: i laboratori antitruffa con l’Arma dei Carabinieri e i corsi di alfabetizzazione digitale con i tutor, che si tengono in piccoli gruppi nelle sedi delle associazioni in tutta la Liguria. Il calendario completo di entrambi è sui siti indicati sopra.

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