Settembrata Antitruffa, il primo bilancio: 400 persone coinvolte di persona e 70mila sui social

Genova. Tredici laboratori con l’arma dei carabinieri in in altrettante tappe che in due settimane, due settimane, da La Spezia a Sanremo hanno coinvolto oltre 400 persone nelle varie sedi e quasi 70.000 persone sui social delle due associazioni dei consumatori liguri promotrici, Adoc e Assoutenti. Questo è il primo bilancio lusinghiero di metà percorso della “Settembrata Antitruffa“, nell’ambito del progetto “Un Ponte tra Generazioni”.

Il format di questi incontri non è la solita conferenza a una via: i comandanti di compagnia e di stazione partono dai casi realmente accaduti sul territorio e lasciano che siano i partecipanti a raccontare i propri. In quasi ogni tappa molti partecipanti hanno alzato la mano per riferire una telefonata sospetta ricevuta pochi giorni prima, un citofono suonato da un finto tecnico, un messaggio arrivato a nome della banca. È da lì che nasce la parte più utile dell’incontro: non l’elenco dei pericoli, ma le domande concrete su cosa fare in quel momento.

Una storia raccontata in sala

Tra gli episodi citati dai carabinieri durante i laboratori ce n’è uno che ha colpito più di altri i partecipanti. Una signora anziana riceve la classica telefonata del finto maresciallo: un familiare nei guai, servono soldi subito. Non ci casca, resta diffidente. A quel punto la voce al telefono le dice che entro due minuti sarebbe passata sotto casa una volante dei crabinieri, a conferma. E la volante passa davvero.

La pattuglia stava rispondendo a una segnalazione di rissa in zona, una rissa che poi si è rivelata inesistente. Ma per la signora quel passaggio è stata la prova che mancava: ha creduto a tutto e ha consegnato quello che aveva in casa.

Non è dimostrato che la falsa segnalazione sia stata fatta apposta per far transitare la pattuglia in quella via al momento giusto, ma l’ipotesi è stata avanzata proprio dai militari che hanno raccontato il caso. Ed è il motivo per cui l’episodio viene portato in sala: perché mostra quanto sia organizzato chi progetta questi raggiri, e quanto poco basti — una coincidenza, una divisa intravista dalla finestra — per far crollare la diffidenza di una persona che fino a un attimo prima stava resistendo bene.

La contromossa, ripetuta in ogni incontro, è sempre la stessa: nessun carabiniere chiede denaro al telefono, nessuno lo chiede a domicilio, e davanti a qualsiasi urgenza si riaggancia e si richiama un numero che si conosce. La fretta e la richiesta di non parlarne con nessuno sono i due segnali che non sbagliano mai.

Le dichiarazioni

“Quello che ci ha colpiti di più non sono i numeri, ma quante persone alzano la mano per dire che è successo anche a loro — commentano Lucio Colella e Furio Truzzi, rispettivamente presidenti di Adoc e Assoutenti Liguria. “Vuol dire che il fenomeno è molto più esteso di quanto emerga dalle denunce, e che la vergogna continua a essere il migliore alleato dei truffatori. Chi esce da questi incontri sa almeno due cose: che non è colpa sua e che denunciare serve”.

“Oltre quattrocento persone in due settimane, con una media superiore alle trenta persone a Laboratorio, dicono che il bisogno c’era — aggiungono i presidenti.”Portare i Carabinieri dentro le sale consiliari e i centri civici, a parlare “con le persone” e non “alle persone”, è la cosa che ha funzionato. Non stiamo facendo lezioni, stiamo costruendo un’abitudine: quella di verificare, di prendere tempo, di chiamare qualcuno prima di decidere”.

Il percorso continua

Fino al 29 settembre restano sette appuntamenti, tutti gratuiti:

lunedì 21 settembre, ore 17-19 — Santa Margherita Ligure, Spazio Aperto, Via dell’Arco 38

lunedì 21 settembre, ore 17-19 — Sarzana, Piazza Matteotti 1

martedì 22 settembre, ore 9-11 — Borghetto Santo Spirito, Sala Consiliare, Piazza Italia 1

martedì 22 settembre, ore 17-19 — Andora, Palazzo Tagliaferro, Sala Consiliare, Largo Milano

mercoledì 23 settembre, ore 10-12 — Sestri Levante, Centro Giovani Casette Rosse, Via Bruno Primi 2

giovedì 24 settembre, ore 17-19 — Genova Quarto, Museo Garibaldino, Via Sartorio 1

martedì 29 settembre, ore 10-12 — Savona, Palazzo Civico, Sala Consiglio, Piazza Sisto IV

In parallelo continuano i corsi di alfabetizzazione digitale con i tutor, in piccoli gruppi, nelle sedi delle associazioni di tutta la regione.

Come prenotare

La partecipazione è gratuita ma la prenotazione del posto è obbligatoria, perché i posti in sala sono limitati. Ci si iscrive online su https://www.assoutenti.liguria.it/truffe-agli-anziani-tutor-digitali-liguria/ oppure su https://adocliguria.com/corsi-antitruffa-anziani

Il progetto

“Un Ponte tra Generazioni” è promosso da ADOC Liguria e Assoutenti Liguria nell’ambito del progetto “Ben…Essere in Liguria”, con capofila Auser Liguria, finanziato da Regione Liguria grazie alle risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso l’art. 72 del D.Lgs. 117/2017. Si articola in due attività: i laboratori antitruffa con l’Arma dei Carabinieri e i corsi di alfabetizzazione digitale con i tutor.