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Ieri sera

Sestri Ponente, ubriachi e armati di cacciavite e coltello seminano il panico tra i passanti

Uno dei due è stato fermato e denunciato. Alcuni passanti avevano cercato di allontanarli e hanno rischiato di essere aggrediti

volante notte generica

Genova. Paura ieri sera in piazza Baracca a Sestri Ponente dove due giovani, entrambi stranieri, si aggiravano ubriachi dando in escandescenze. Uno era armato di un cacciavite mentre un altro avrebbe avuto in mano un coltello da cucina che sarebbe stato poi lanciato contro alcuni passanti che avevano cercato di allontanarli prima che la situazione degenerasse.

Sul posto sono arrivate le volanti della polizia. Uno dei due giovani, un ventenne, è stato individuato in via Sestri. Prima ha chiesto aiuto ai poliziotti, ma poi li ha insultati e ha opposto resistenza quando lo hanno fermato e  disarmato del cacciavite che spuntava dagli slip.

L’altro giovane nel frattempo è fuggito. Il 20enne è stato portato in Questura per essere identificato e poi è stato denunciato per porto di oggetti atti a offendere e resistenza.

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