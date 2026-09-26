Sestri Levante, scontro auto-moto con un pedone coinvolto: tre feriti in ospedale

Sestri Levante. Grande mobilitazione di soccorsi stamattina a Sestri Levante per un incidente che ha coinvolto una moto, un’auto e una donna che transitava a piedi. Il bilancio finale è di tre persone ferite, per fortuna nessuno in gravi condizioni.

È successo tutto poco prima delle 10 in via della Pace nel Mondo, nei pressi di Riva Trigoso. Sul posto sono intervenute la Croce Rossa di Lavagna, la Croce Rossa di Riva Trogoso, l’automedica e l’auto infermierizzata del 118 del Tigullio. Vista la dinamica è stato allertato anche l’elicottero Drago dei vigili del fuoco.

Il motociclista, un giovane di 20 anni, ha riportato una frattura al braccio e una sospetta frattura del bacino: per questo è stato portato in codice giallo all’ospedale San Martino di Genova.

In codice giallo anche la donna, trasportata all’ospedale di Lavagna accompagnata dall’automedica, mentre l’uomo alla guida dell’auto è andato in codice verde nel medesimo pronto soccorso.

Sul posto la polizia locale di Sestri Levante per i rilievi che consentiranno di accertare la dinamica.