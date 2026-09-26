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A fuoco

Sestri Levante, incendio in via Sara: fiamme spente ma presidio durante la notte

Grazie soprattutto ai lanci d'acqua dall'alto le fiamme sono state domate prima che potessero coinvolgere abitazioni

Incendio Cairo elicottero
Foto d'archivio

Sestri Levante. Un incendio boschivo è divampato nel primo pomeriggio di sabato in via Sara, in zona Riva Ponente nel territorio di Sestri Levante.

A prendere fuoco inizialmente un canneto con alcuni arbusti. I vigili del fuoco sono intervenuti con diverse squadre, volontari e un elicottero per domare le fiamme. Sul posto anche i carabinieri forestali.

Grazie soprattutto ai lanci d’acqua dall’alto le fiamme sono state domate prima che potessero coinvolgere abitazioni o provocare altri danni.

È stato comunque deciso il mantenimento di un presidio per la notte per stroncare eventuali nuovi focolai e bonificare la zona.

 

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