Sestri Levante, incendio in via Sara: fiamme spente ma presidio durante la notte

Sestri Levante. Un incendio boschivo è divampato nel primo pomeriggio di sabato in via Sara, in zona Riva Ponente nel territorio di Sestri Levante.
A prendere fuoco inizialmente un canneto con alcuni arbusti. I vigili del fuoco sono intervenuti con diverse squadre, volontari e un elicottero per domare le fiamme. Sul posto anche i carabinieri forestali.
Grazie soprattutto ai lanci d’acqua dall’alto le fiamme sono state domate prima che potessero coinvolgere abitazioni o provocare altri danni.
È stato comunque deciso il mantenimento di un presidio per la notte per stroncare eventuali nuovi focolai e bonificare la zona.