Sestri Levante, inaugurato il polo 0-6 di Pila: la nuova scuola accoglie 163 bambini

Sestri Levante. È stato inaugurato sabato mattina il polo 0-6 di Pila, la nuova scuola a Sestri Levante realizzata con fondi Pnrr e risorse comunali.

L’iter, avviato nel 2021, si è concluso in tempo per la partenza del nuovo anno scolastico. Il taglio del nastro, alla presenza di tante famiglie e bambini, è stato affidato a due giovanissimi che frequenteranno la nuova struttura, Ettore e Sole.

Il nuovo plesso sorge in via Negrotto Cambiaso, in un’area di proprietà comunale adiacente alla palestra di Pila, ed è il primo edificio scolastico del territorio dedicato interamente alla fascia 0-6 anni. La struttura, sviluppata su un unico livello attorno a un patio interno a verde, si estende su circa 1.385 metri quadrati.

Il polo 0-6 conta cinque sezioni per la scuola dell’infanzia, con una capienza massima di 145 bambini, e una sezione di asilo nido da 18 posti. Le aule della materna dispongono ciascuna di servizi igienici e spogliatoi dedicati, oltre a una sala comune per mensa e attività ludico-laboratoriali e una struttura morbida per la psicomotricità. Il nido è organizzato con spazi per il riposo, la refezione e il gioco, individuale e di gruppo.

Gli spazi della struttura sono progettati per un lavoro a sezioni sia unite (le parti divisorie si aprono completamente) sia trasversali per singola fascia di età, ma anche per essere un luogo di incontro con le persone del quartiere soprattutto le più anziane.

Proprio per la sua peculiarità pedagogia, è stato attivato in questi mesi (e proseguirà fino a dicembre) un percorso formativo di accompagnamento alle insegnanti – finanziato da Fondazione San Paolo – in quanto la realizzazione dei Poli 0-6 implica un’integrazione e una condivisione pedagogica di metodo obiettivi tra il segmento 0-3 e 3-6 ancora poco sviluppata nei nostri territori.

L’edificio, con struttura portante in XLAM e copertura lignea a shed dotata di lucernari, è stato progettato secondo i criteri NZEB (energia quasi zero) e antisismici, così da poter essere impiegato anche come struttura strategica nel piano di protezione civile.

L’opera rientra nella misura Pnrr M4C1I1.1 per un importo complessivo di 3.285.000 euro, di cui 3.135.000 euro di fondi Pnrr e 150.000 euro di risorse comunali. Ulteriori interventi di completamento (gli arredi non erano inseriti nei fondi europei) e sistemazione delle aree esterne, per circa 900mila euro, sono stati finanziati interamente dall’amministrazione comunale.

“L’inaugurazione di una scuola è sempre una bella notizia. Questo edificio nasce da una scelta della precedente amministrazione sulla cui collocazione non ero d’accordo – ha detto il sindaco Francesco Solinas – una volta insediati abbiamo ragionato se era possibile fermare l’iter, ma era in una fase che interromperlo sarebbe costato oltre 400 mila con il rischio di ulteriori ricorsi giudiziari; quindi abbiamo scelto di portare a termine l’opera. Oggi comunque consegniamo alla città una struttura moderna e funzionale. Una struttura che andrà a sostituire l’asilo di via Cagliari e che offrirà alla collettività 18 posti di asilo nido. Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato alla realizzazione di questa scuola a cui presto troveremo un nome adeguato”.

All’avvio dell’anno scolastico saranno tre le aule di materna occupate nel nuovo polo 0-6: i nuovi iscritti e quelli dell’asilo Munari di via Cagliari in cui nel frattempo sono stati avviati i lavori per adeguarla a scuola Primaria e accogliere gli studenti della vicina Bertollo.