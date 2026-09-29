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Rete escursionistica

Sestri Levante, a ottobre via ai lavori per la riqualificazione dei percorsi Sant’Anna – Capenardo – Costello

Gli interventi sono finanziati con 80mila euro dalla Regione Liguria

Foto d'archivio

Sestri Levante. Via libera al progetto esecutivo che rimetterà a nuovo i sentieri per il Monte Capenardo e il Monte Costello: il Comune di Sestri Levante ha approvato gli interventi finanziati con 80mila euro dalla Regione Liguria – nell’ambito del bando per la Strategia Forestale Nazionale, finanziato dal Fondo per l’Attuazione della Strategia Forestale Nazionale (DGR 82/2025) – che consentiranno di recuperare e valorizzare percorsi escursionistici che si sviluppano lungo due sentieri della Rete Escursionistica Ligure: quello che collega Sestri Levante a San Bernardo e al Monte Capenardo, e quello che da Sestri Levante sale verso il Monte Costello.

Il progetto, firmato dall’agronoma Paola Caffa e affidato alla ditta Interfor, dà forma ai cinque interventi previsti lungo i due tracciati.

Si parte dalla riqualificazione dell’accesso al Capenardo, oggi soffocato dalla vegetazione infestante. Sulla via dell’Ardesia arriveranno postazioni informative dedicate alle cave e alle “camalle”, le portatrici che per secoli trasportarono le lastre fino al mare. Sul tratto Sant’Anna-Monte Costello sono previste canalette taglia-acqua e briglie in legno e pietrame contro l’erosione. Completano il quadro il diradamento antincendio al confine con Lavagna e il consolidamento del piano di calpestio nei tratti più degradati. Lungo la Via dei Ponti saranno posate segnaletica sensoriale e sagome tattili, per rendere il percorso fruibile anche a chi ha una disabilità visiva.

I lavori inizieranno entro metà ottobre. «Questi interventi sono un’importante manutenzione dei nostri sentieri – dice l’Assessore all’Ambiente e Difesa del Suolo Valentina Armanino – sui quali investiamo anche dal punto di vista turistico. Una progettualità ad ampio raggio, che caratterizza l’operato della nostra Amministrazione. In questo caso, la visione è quella di prendersi cura del territorio rendendolo più attrattivo».

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