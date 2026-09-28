Carenza di servizi igienici per il personale viaggiante di Amt, il problema sulle linee extraurbane

Genova. I sindacati dei trasporti tornano ad alzare la voce sulle condizioni di lavoro del personale viaggiante di Amt Genova, accendendo i riflettori su quella che definiscono carenza strutturale che riguarda – tra le altre cose – l’accesso ai servizi igienici durante i turni di servizio.

Attraverso una nota congiunta, le segreterie Rsa di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal hanno denunciato un peggioramento della situazione operativo a seguito della recente riprogrammazione delle corse, in particolare lungo le tratte extraurbane.

L’attuale articolazione degli orari impone infatti soste prolungate presso capolinea periferici del tutto privi di presidi igienico-sanitari, creando un forte disagio che incide direttamente sulla dignità dei lavoratori e sulla sicurezza dell’esercizio.

Un problema che assume contorni ancora più critici per le lavoratrici. Le rappresentanze dei lavoratori non hanno esitato a definire contraddittorio il fatto che l’azienda abbia promosso un percorso formativo obbligatorio sulla parità di genere senza poi garantire le condizioni minime per consentire alle colleghe di svolgere la prestazione in modo dignitoso.

“La vertenza affonda le sue radici in discussioni già affrontate in passato e rimaste finora infruttuose – scrivono le organizzazioni sindacali ricordano come – in sede di Commissione Orari e Turni fossero già state avanzate proposte concrete per mitigare questi disagi, come la possibilità di prevedere il rientro dei mezzi in rimessa durante le soste più lunghe effettuate nelle vicinanze della struttura, ma tali soluzioni non hanno trovato l’accoglimento della direzione aziendale”.

“A complicare il quadro si aggiunge il fatto che criticità analoghe continuano a registrarsi anche in ambito urbano, dove l’ultimo ordine di servizio relativo agli esercizi convenzionati per l’utilizzo dei bagni risale a oltre due anni fa e risulta ormai superato dai fatti”.

Alla luce di questo scenario, le sigle sindacali chiedono un intervento immediato per risolvere l’emergenza. In particolare, sollecitano la pubblicazione aggiornata dell’elenco dei locali convenzionati, l’individuazione di interventi strutturali nei capolinea più critici e la tempestiva convocazione della Commissione Orari e Turni. L’obiettivo, concludono i rappresentanti dei lavoratori, resta quello di avviare un confronto urgente per concordare correttivi idonei e tutelare l’operatività del personale.