Sentri Levante, riapre il bivacco di Punta Manara con una nuova gestione

Sestri Levante. Il Bivacco di Punta Manara, uno dei luoghi più suggestivi di tutta la Liguria con il suo affaccio panoramico sul Golfo del Tigullio, offre accoglienza e rifugio agli escursionisti. La struttura è stata inaugurata oggi alla presenza dell’Amministrazione Comunale e dei rappresentanti, dei nuovi gestori, dei volontari dell’Associazione Sentieri a Levante e di un gruppo di Cittadini che ha partecipato all’iniziativa di Legambiente Puliamo il Mondo in programma proprio sul sentiero che porta a Punta Manara.

L’Amministrazione Comunale ha investito 40.000 euro per il ripristino dell’immobile. Il bivacco costituisce infatti un punto di sosta lungo un percorso ampiamente frequentato da turisti e residenti che ogni anno percorrono il sentiero di Punta Manara, e necessitava di un intervento di valorizzazione. I lavori hanno riguardato il rifacimento della copertura, con ripristino dell’impermeabilizzazione e sostituzione di gronde e lattoneria; il rinforzo strutturale dei muri esterni; il ripristino delle pareti interne, con scrostamento, rasatura, fissativo e tinteggiatura; la revisione dei serramenti esistenti in legno. Un lavoro non facile soprattutto per il trasporto dei materiali effettuato a piedi.

Dichiara l’Assessore alle Manutenzioni Valentina Armanino: «Lavori attesi da tempo, che oggi diventano finalmente realtà. Abbiamo investito su questo manufatto convinti che possa rappresentare qualcosa di più di un importante servizio turistico per la nostra rete escursionistica: grazie all’impegno del nuovo gestore sarà un luogo con un’anima di autentico altruismo. Un luogo del cuore con un grande cuore».

La gestione della struttura è stata infatti affidata, tramite bando pubblico, all’Associazione L’Avventura della Carità – Operazione Mato Grosso, realtà impegnata da anni in progetti di solidarietà e volontariato, che si occuperà della manutenzione e dell’accoglienza degli escursionisti che sceglieranno il bivacco come tappa o punto di sosta lungo il sentiero.

Spiega don Stefano Bruzzone, Presidente dell’associazione: «Quando siamo venuti a conoscenza del bando per la gestione del bivacco di punta Manara, subito abbiamo creduto nel progetto. Alcuni di noi, sestresi, più affezionati anche al luogo hanno sostenuto con forza e siamo partiti! I lavori di ristrutturazione sono stati possibili con l’aiuto del Comune, ma tanti volontari hanno messo il loro impegno, soprattutto giovani dell’Operazione Mato Grosso. Il desiderio del cuore è di continuare ad essere uomini e donne che non hanno paura di faticare per aiutare chi è in difficoltà; gestendo questo bivacco andremo incontro ai bisogni di tanti poveri dell’America Latina e di alcuni nostri amici missionari che stanno lavorando laggiù».