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Borgoratti

“Fumano erba nell’appartamento in affitto”: due giovani arrestati dopo la segnalazione su youpol

A finire nei guai un 22enne italiano e un 24enne spagnolo. Nell'appartamento trovati due etti e mezzo di cannabis, bilancini e contanti

Youpol polizia
Genova. Le volanti della polizia  hanno arrestato un 22enne italiano e un 24enne spagnolo per detenzione ai fini di spaccio, dopo una segnalazione sulla piattaforma Youpol secondo cui in un appartamento in affitto ad uso turistico nel quartiere di Borgoratti alcuni giovani facevano uso di sostanze stupefacenti.
Gli agenti, arrivati sul posto hanno subito sentito un forte odore di erba provenire da un’abitazione. Mentre un agente è rimasto appostato nei pressi delle finestre sul retro, gli altri sono entrati dalla porta principale.
Ad aprire è stato il 22enne. In suo possesso sono stati trovati 100 grammi di cannabis che nascondeva nei jeans. Nel frattempo, l’agente che sostava sul retro, ha notato l’altro ragazzo, il 24enne, che si trovava nella camera da letto e che cercava di nascondere fuori dalla finestra una busta, successivamente trovata e risultata contenere 126 grammi di cannabis.
L’approfondita perquisizione domiciliare ha permesso di scovare in cucina il portafogli del 24enne con 1200 euro in contanti, materiale da confezionamento, due pastiglie di ecstasy, ulteriori 52 grammi di cannabis nel comodino, 400 euro in contanti nascosti nella porta, due smartphone probabilmente utilizzati per l’attività illecita, 2 bilancini di precisione altri 17 grammi di cannabis e 150 euro, il tutto sequestrato.
Entrambi i ragazzi sono stati arrestati e portati nel carcere di Marassi in attesa della convalida.
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