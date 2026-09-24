Sostegno ai bimbi disabili nelle scuole dell’infanzia, il Comune di Genova vara i nuovi indirizzi

Genova. La giunta comunale di Genova, su proposta dell’assessora ai Servizi educativi Rita Bruzzone, ha approvato i nuovi indirizzi generali per l’organizzazione e la gestione dei servizi di sostegno educativo e di assistenza all’autonomia e alla comunicazione (Ose) rivolti alle bambine e ai bambini con disabilità nei servizi educativi del Comune.

Il provvedimento – spiegano dal Comune – nasce dalla necessità di adeguare il sistema organizzativo a un incremento del numero di alunni con disabilità, garantendo la centralità della persona, la sostenibilità dei servizi e una maggiore capacità di risposta di fronte a esigenze complesse o emergenti.

Tra le principali novità, il modello dell’educatore di plesso, già sperimentato, e l’introduzione delle ore di ambito, un monte ore aggiuntivo territoriale destinato a garantire flessibilità e interventi tempestivi in presenza di nuove certificazioni o situazioni di particolare complessità.

Inoltre, il nuovo assetto valorizza la continuità didattica: in caso di assenza temporanea del bambino beneficiario (fino a un massimo di 15 giorni scolastici consecutivi), le risorse professionali assegnate rimarranno a disposizione del servizio per supportare piccoli gruppi, laboratori inclusivi e attività pedagogiche all’interno della sezione.

La riorganizzazione era stata criticata, nei mesi scorsi, dal centrodestra in consiglio comunale per via di una delibera dirigenziale, poi ritirata, che sembrava portare a una riduzione delle ore disponibili per il sostegno dei bambini con disabilità nelle scuole dell’infanzia. La giunta Salis aveva rassicurato affermando che tutte le ore richieste dai plessi sarebbero state comunque garantite e la delibera era stata poi superata dal regolamento.

“Con questo provvedimento intendiamo rafforzare l’efficacia e la qualità dell’inclusione scolastica nei nostri servizi educativi, valorizzando una vera dimensione di comunità integrata – commenta l’assessora ai Servizi educativi Rita Bruzzone – L’obiettivo centrale è mettere sempre al primo posto i bisogni reali delle bambine e dei bambini, costruendo attorno a loro un ambiente accogliente, flessibile e idoneo a valorizzare la socializzazione e il gruppo dei pari. Strumenti innovativi come le ore di Ambito e la gestione coordinata delle risorse ci consentiranno di intervenire con tempestività sulle nuove esigenze, assicurando alle famiglie continuità, equità e un sostegno concreto ogni giorno”.