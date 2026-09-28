  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Mobilitazione

Caso Daneo, lanciato presidio di protesta davanti alla prefettura: “Difendiamo la scuola pubblica e inclusiva”

"La protesta è organizzata per denunciare quanto accaduto venerdì scorso alla scuola Daneo e contro il Decreto legge scuola, per una scuola libera, laica, solidale e aperta a tutte e tutti"

Presidio Daneo

Genova. A conclusione della manifestazione organizzata dalla Comunità Daneo, i partecipanti al presidio di oggi 28 settembre, hanno lanciato un nuovo appuntamento di mobilitazione per venerdì 2 ottobre alle ore 17 davanti alla Prefettura di Genova. La protesta è organizzata per denunciare quanto accaduto venerdì scorso alla scuola Daneo e contro il Decreto legge scuola, per una scuola libera, laica, solidale e aperta a tutte e tutti.

Come si legge nel volantino che lancia l’iniziativa “le scuole di ogni ordine e grado, le realtà associative, le organizzazioni e la società civile sono invitate a partecipare e ad aderire al presidio per dare continuità alla mobilitazione e far sentire con forza la voce della comunità a tutela della scuola pubblica e inclusiva”

Mobilitazione che ha già raccolto numerose adesioni, tra cui: Associazione scuola Daneo, FLC CGIL Genova, USB scuola Genova, Cgil Genova, Arci Genova, Anpi Genova, Movimento cooperazione educativa, Sunia Genova, Federconsumatori Genova, Rete degli studenti medi, Unione degli universitari, Genova che osa, Cambiare rotta, Società di Mutuo Soccorso Guido Rossa, La stanza APS, Arci solidarietà Genova, Proteo fare e sapere Genova, Osa, Genova Solidale.

Generico settembre 2026
Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.