Caso Daneo, lanciato presidio di protesta davanti alla prefettura: “Difendiamo la scuola pubblica e inclusiva”

Genova. A conclusione della manifestazione organizzata dalla Comunità Daneo, i partecipanti al presidio di oggi 28 settembre, hanno lanciato un nuovo appuntamento di mobilitazione per venerdì 2 ottobre alle ore 17 davanti alla Prefettura di Genova. La protesta è organizzata per denunciare quanto accaduto venerdì scorso alla scuola Daneo e contro il Decreto legge scuola, per una scuola libera, laica, solidale e aperta a tutte e tutti.

Come si legge nel volantino che lancia l’iniziativa “le scuole di ogni ordine e grado, le realtà associative, le organizzazioni e la società civile sono invitate a partecipare e ad aderire al presidio per dare continuità alla mobilitazione e far sentire con forza la voce della comunità a tutela della scuola pubblica e inclusiva”

Mobilitazione che ha già raccolto numerose adesioni, tra cui: Associazione scuola Daneo, FLC CGIL Genova, USB scuola Genova, Cgil Genova, Arci Genova, Anpi Genova, Movimento cooperazione educativa, Sunia Genova, Federconsumatori Genova, Rete degli studenti medi, Unione degli universitari, Genova che osa, Cambiare rotta, Società di Mutuo Soccorso Guido Rossa, La stanza APS, Arci solidarietà Genova, Proteo fare e sapere Genova, Osa, Genova Solidale.