Scuola delle professioni del mare, prima “sede” al Porto Antico: corsi in partenza nel 2027

Genova. C’è una prima sede in vista della scuola delle professioni del mare e della blue economy che nascerà a Genova per offrire opportunità occupazionali in uno dei settori con più richiesta di personale qualificato. E nel 2027 potranno partire i primi corsi finanziati attraverso i bandi della Regione Liguria. Lo hanno annunciato oggi la sindaca Silvia Salis e l’assessora alla Scuola Silvia Bruzzone a margine dell’inaugurazione della nuova sede dell’Accademia della marina mercantile nell’edificio Tabarca in Darsena.

“Abbiamo individuato la sede per i primi corsi, che è l’ex asilo Mandraccio, già testata e suddivisa come serve a una scuola – ha detto Salis – e stiamo individuando gli spazi più ampi per le attività che richiedono laboratori più impattanti, con sistemi di areazione diversi. Stiamo andando avanti, è una cosa nella quale crediamo molto. Ho iniziato a parlarne già prima di diventare sindaca perché è una svolta per gli aspetti professionali di questa città e anche per chi vuole reinserirsi nel mondo del lavoro“.

Si tratta di corsi di formazione professionale brevi, di due o tre mesi, svincolati dai tradizionali istituti scolastici, rivolti soprattutto ai giovani che non hanno compiuto un percorso scolastico, ma aperti anche a disoccupati o adulti che vogliono riconvertirsi. Saranno percorsi pratici, orientati all’inserimento lavorativo nei settori della cantieristica, della logistica portuale, dei servizi nautici, della manutenzione e gestione delle imbarcazioni e, più in generale, della blue economy.

A organizzare i corsi sarà la Fulgis, la Fondazione promossa dal Comune che gestisce già il liceo Deledda e l’istituto Duchessa di Galliera. In questi mesi stanno andando avanti le procedure per completare l‘accreditamento con la Regione Liguria. “Abbiamo formato un’associazione temporanea di scopo con gli enti di formazione e attraverso questo soggetto parteciperemo alle manifestazioni di interesse che la Regione bandisce ogni anno. Ci siamo appena iscritti a due di queste, appena avremo la risposta saremo in grado di partire”, spiega l’assessora Bruzzone. I locali scelti sono quelli dell’ex micronido di Calata Mandraccio, realtà montessoriana chiusa da marzo per mancanza di iscritti.

Le figure professionali che si punta a formare sono le più svariate, ma tutte con un taglio specialistico sulla nautica, escluse le grandi opere navali. Ad esempio non ci saranno corsi per saldatori, ma piuttosto per falegnami, elettricisti e tappezzieri, artigiani che le aziende genovesi e liguri cercano ma non riescono a trovare: “Sono professionalità molto specifiche che ci sono state richieste nel tempo da moltissimi cantieri”, sottolinea Bruzzone. Le attività per ora non saranno a numero chiuso: “Immaginiamo di partire con 30-40 persone, non ci sono particolari requisiti di accesso”.

In parallelo la Regione ha attivato il tavolo tecnico ForMare per riunire enti pubblici, imprese e stakeholder. Sono partiti in quest’anno scolastico i nuovi percorsi tecnologico-professionali 4+2 dedicati a logistica e manutenzione navale con la partecipazione di istituto nautico San Giorgio, Fondazione Cif, Villaggio del Ragazzo e Accademia della marina mercantile. Sono state definite anche le nuove “curvature regionali” delle figure professionali nazionali pensate per valorizzare le specificità della blue economy, in pratica dei sotto-indirizzi formativi per i corsi già attivi che includono ad esempio la gestione amministrativa delle merci, la manutenzione delle imbarcazioni da diporto, le lavorazioni del legno, saldatori e frigoristi.

Tutte queste azioni dovrebbero portare poi alla nascita di una “scuola” unica per cui serviranno ulteriori interlocuzioni col ministero dell’Istruzione. “La Liguria sta facendo un enorme passo avanti nell’ambito della formazione – commenta il presidente ligure Marco Bucci -. Dal prossimo ottobre avremo tutti i programmi pronti per aprire qualche sezione nelle scuole esistenti, ma in futuro pensiamo a una sede precisa che sarà il liceo delle professioni del mare. Ci sono già tre o quattro ipotesi, non abbiamo ancora scelto quella giusta. Sarà comunque nella città metropolitana di Genova, senza contare che in futuro magari se ne faranno altre nel Ponente e nel Levante”.