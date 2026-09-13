Genova. Saranno circa 115mila gli studenti tra Genova e la provincia che lunedì 14 settembre torneranno in classe per il primo giorno di scuola, che si aggiungono agli oltre 30.000 bambini dei nidi e delle scuole dell’infanzia già tornati sui banchi a inizio mese.

Primo giorno di scuola, i numeri tra alunni e docenti

Un anno scolastico, quello del 2026/2027, che prosegue un trend preoccupante legato fortemente al calo della natalità: negli ultimi 10 anni gli iscritti alle prime classi delle elementari sono calati del 25%, un numero in parte controbilanciato dall’aumento degli studenti e delle studentesse delle superiori.

A questo si aggiungono le criticità legati agli insegnanti. La Liguria, come altre regioni italiane, convive con la carenza cronica di circa il 20% di organico rispetto al personale di diritto. Un tema che è particolarmente pressante se si parla di insegnanti di sostegno: sono 2500 in più quelli richiesti dalle scuole della provincia di Genova rispetto alle cattedre definite dal ministero dell’Istruzione (2900 in tutta la Liguria).

Secondo alcuni calcoli del sindacato autonomo Anief, oggi in provincia di Genova a fronte di 1693 posti di ruolo previsto dall’organico di diritto, quelli in deroga sono 2559 e quindi il ricorso alle deroghe comprende tutto il ciclo scolastico, dalle scuole di infanzia agli istituti secondari di secondo grado. Per far fronte a questa carenza, dopo l’inizio delle lezioni inizieranno le chiamate direttamente da parte dei dirigenti scolastici, con molte nomine che, probabilmente, arriveranno però settimane, se non mesi, dopo la prima campanella.

Polizia locale in presidio in 30 plessi scolastici genovesi

Al netto delle criticità, studenti e studentesse liguri sono pronti per ricominciare. Con l’avvio del nuovo anno scolastico a Genova la polizia locale attiverà un servizio di presidio davanti a 30 plessi scolastici distribuiti su tutto il territorio cittadino, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza soprattutto nei momenti più delicati della giornata, in corrispondenza dell’ingresso e dell’uscita da scuola, quando si concentra il maggior afflusso di persone e veicoli.

I 30 plessi coinvolti in questa prima fase sono stati individuati sulla base delle valutazioni effettuate dagli uffici competenti, con particolare attenzione alle situazioni considerate maggiormente critiche sotto il profilo della viabilità e della sicurezza stradale.

“Vogliamo essere più vicini agli studenti, al personale scolastico e alle famiglie con una presenza concreta sul territorio davanti alle scuole – spiega l’assessora alla sicurezza urbana Arianna Viscogliosi – L’obiettivo è prevenire le situazioni di criticità, contribuire a gestire al meglio i momenti di ingresso e uscita e dare una risposta alle esigenze delle diverse comunità scolastiche. Il servizio sarà costantemente monitorato e potrà essere adattato sulla base delle necessità che emergeranno nei diversi quartieri e nei singoli istituti”.

Il presidio dei 30 plessi rappresenta un punto di partenza per il servizio, che potrà essere rimodulato nel corso dell’anno sulla base delle criticità rilevate e delle esigenze segnalate sul territorio.