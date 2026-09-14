Scuola, il primo giorno è uno stress test per Amt: corse tagliate e bus affollati

Genova. Primo giorno di scuola per gli studenti di Genova e provincia, e il nuovo orario invernale di Amt viene subito sottoposto a uno stress test. Lunedì 14 settembre è infatti entrato in vigore l’orario invernale del trasporto pubblico, che come noto è caratterizzato da una serie di tagli alle corse.

La sindaca Silvia Salis nei giorni scorsi aveva parlato di un taglio medio del 10%, numeri ribaditi in commissione a Tursi anche dal direttore generale di Amt, Nicola Pascale. Se è vero che non c’è stata alcuna modifica ai percorsi delle linee, però, i tagli sembrano superare in diversi casi il paventato 10%. Secondo i calcoli dell’Associazione utenti del trasporto pubblico si parla del 36,8% in Valpolcevera, del 26,5% nel Ponente, del 26,3% in Valbisagno e del 21,6% nel Levante.

A Genova e provincia sono circa 115mila gli studenti che lunedì mattina sono tornati sui banchi, oltre 160mila in Liguria. E i tagli alle corse comprendono anche l’ora di punta mattutina, con conseguenze dirette sulle frequenze e sull’affollamento dei mezzi.

In Valbisagno, per esempio, per il combinato delle partenze delle linee 13 e 14, si passerà da un bus ogni 4 minuti (orario teorico dello scorso inverno) a uno ogni 8 minuti. In Valpolcevera la linea 8 sarà attiva solo al mattino con una corsa ogni mezz’ora tra le 7 e le 10. In tutti gli altri momenti della giornata (e pure nel weekend) ci sarà solo il 7. A Ponente tagliata la metà delle corse previste l’anno scorso sul 3: non più un bus ogni 10-11 minuti, ma uno ogni 19 minuti. A Levante quasi dimezzato il 15 negli orari di punta (da 6 a 10 minuti) con un taglio in proporzione più contenuto nei momenti meno affollati.

Maggiormente penalizzati risultano gli studenti residenti nell’entroterra, tra chi è obbligato a viaggiare con autobus e treno o con corriere: per molti la frequenza delle corse non garantisce l’arrivo nelle stazioni in tempo per prendere il treno, il che comporta levatacce o, in alternativa, l’organizzazione tramite mezzi privati.

Il vicesindaco Alessandro Terrile commenta: “L’azienda ha monitorato con attenzione non solo con gli autisti, ma anche con i verificatori, con addetti al servizio che oggi erano nei principali snodi del trasporto urbano. Quindi stanno ancora raccogliendo le varie segnalazioni. L’impressione è che il servizio in città abbia retto. C’è forse ancora qualche modifica da effettuare su qualche linea, ma nel complesso siamo soddisfatti. Ovviamente tutta la giornata sarà monitorata per capire dove sono necessari degli interventi, ma oggi era una prova importante. Siamo fiduciosi che il servizio che è stato apprestato possa reggere, ma ovviamente siamo in un continuo lavoro per capire dove si debba modificare la misura dei mezzi laddove, ovviamente, è possibile inserire mezzi più grandi, oppure anche dove è invece necessario modificare qualcosa all’orario. Però, diciamo che l’impressione che ci viene dall’azienda questa mattina è positiva».

Qualche segnalazione c’è stata, riferisce Terrile: “Ci è stata segnalata qualche criticità in qualche comune della cintura, soprattutto per la dimensione dei mezzi. L’azienda ci sta già lavorando in queste ore e siamo convinti che già dalla giornata di domani si possa superare la criticità registrata oggi”.