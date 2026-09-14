Scuola, in Liguria solo un edificio su tre ha il collaudo statico: “Carenti anche i servizi”

Genova. Nel primo giorno di scuola per oltre 160mila studenti liguri torna Ecosistema Scuola, la ricerca annuale di Legambiente sulla qualità dell’edilizia, delle strutture e dei servizi messi a disposizione delle istituzioni scolastiche, giunta quest’anno alla XXVI edizione.

Il dossier, realizzato a partire dai dati 2025 forniti dai Comuni capoluogo di provincia, fotografa come ogni anno una situazione con luci ed ombre in cui si evidenziano alcuni miglioramenti, ma continuano a preoccupare numerosi dati molto lontani dalle medie nazionali più virtuose. I dati liguri si basano sullo studio di 299 edifici scolastici, dall’infanzia alla secondaria di primo grado, che ospitano quotidianamente oltre 29.000 studenti.

Sicurezza e accessibilità, i dati di Legambiente

Per quanto riguarda la sicurezza il dato è sempre negativo: solo il 33,2% di edifici ha il collaudo statico, dato sostanzialmente invariato rispetto al 31,3% dello scorso anno; soltanto il 42,5% ha il certificato di prevenzione incendi, contro una media nazionale del 56,0%. Migliora invece il dato degli edifici con certificato di agibilità, che passa dal 42,5% al 59,3%. Colpisce invece in negativo il dato relativo agli edifici dotati di accorgimenti per il superamento delle barriere architettoniche che si attesta a solo 30,4% contro una media nazionale dell’84%.

Migliora per il secondo anno di fila il dato sulle indagini diagnostiche sui solai che è oggi al 75,6%, intervento di manutenzione prioritario considerato che il crollo degli stessi costituisce il maggiore fattore di rischio e incidenti nelle scuole.

Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria, negli ultimi cinque anni sono stati effettuati nel 92,3% degli edifici, con una spesa media per singolo edificio di 14.561 euro a fronte di 17.487 stanziati, mentre la media italiana è di 48.054 stanziati e 38.312 spesi. Savona scende di un gradino e si attesta al terzo posto nella classifica nazionale dei Comuni con maggiore capacità di spesa per la manutenzione ordinaria, spendendo 27.924 euro per edificio.

Palestre, campi e servizi

Solo il 53,1% degli edifici scolastici sono attrezzati per attività sportive (palestre, campi esterni), in miglioramento rispetto al dato del 48,6% del 2024, ma ancora fortemente inadeguato e simile al 56,2% di edifici con giardini o aree verdi fruibili da studenti, docenti e personale scolastico.

Ancora pochi i servizi di scuolabus (29,6%) e pedibus (6,2%), in tutti i casi gestiti esclusivamente da volontari e con solo il 14,8% di edifici che presentano piste ciclabili nell’area antistante a fronte di un 46,9% che ha invece aree di sosta per le auto.

Solo il 2,5% degli edifici si trova in ZTL e nessuno è posto in Zone 30.

Per quanto riguarda i servizi, solo nell’8,6% dei casi è previsto un servizio di pre e/o post-scuola, contro una media nazionale del 21,2% e si riconferma il dato dolente dei fondi stanziati per progetti educativi, una media a studente che passa da 2,57 a 3,61€ rimanendo però ancora lontanissima dai 15,35 euro della media nazionale.

Bene le certificazionbi energetiche

Dato positivo invece per le certificazioni energetiche presenti in quasi tutte le scuole della Liguria (89,6%) pur in lieve calo rispetto allo scorso anno, ma il 47,4% degli edifici rimane in classe energetica G, con solo l’1,1% in classe A contro una media nazionale del 6,1% e solo il 16,1% degli edifici liguri utilizza fonti di energia rinnovabili.

“Anche quest’anno il dossier Ecosistema Scuola traccia un quadro critico dello stato dell’arte degli istituti scolastici della Liguria – dice Alice Micchini, vicepresidente di Legambiente Liguria e responsabile del settore Scuola e Formazione – A fronte di alcuni segnali di miglioramento, la panoramica complessiva rivela una realtà strutturale ancora fortemente disomogenea, dove il diritto a un’istruzione di qualità fruibile in ambienti sicuri, efficienti ed inclusivi, non viene garantito in modo uniforme su tutto il territorio regionale. Oggi la popolazione scolastica ligure si trova ancora ad affrontare profonde disparità d’accesso ai servizi essenziali e la qualità dell’esperienza quotidiana finisce per dipendere in maniera determinante dal Comune di residenza o dallo specifico istituto frequentato”.

“Le differenze sono evidenti nella presenza o assenza di spazi adeguati allo studio e allo sport – prosegue Macchini – nella maggior parte degli edifici energeticamente inefficienti e inadeguati a mitigare gli effetti del cambiamento climatico che sempre più spesso costringe studenti e docenti a fare lezione con temperature insostenibili, nella diversità degli investimenti in progettualità extra scolastiche ecc. È pertanto sempre più urgente un piano d’azione, capace di destinare risorse strutturali per restituire a tutta la comunità educante ligure scuole moderne, sicure e sostenibili a partire da una visione d’insieme”.

Le proposte di Legambiente al governo

Il dossier di Legambiente presenta, inoltre, cinque proposte al governo per una governance dell’edilizia scolastica e dei servizi capace di rispondere ai bisogni evidenziati dai dati scientifici: