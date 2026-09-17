Scuole Govi e Cavallotti, dal Comune 800mila euro per il secondo lotto di lavori

Genova. La giunta comunale ha stanziato 800mila euro per l’esecuzione del secondo lotto di interventi nella scuola primaria G. Govi e nella scuola dell’infanzia Cavallotti.

Il provvedimento consente di dare seguito all’intervento opzionale previsto dal progetto complessivo di manutenzione straordinaria dell’edificio. I lavori riguarderanno il ripristino dei prospetti principali, la copertura del terzo piano e ulteriori opere puntuali di manutenzione straordinaria, oltre agli interventi previsti per la recinzione, le intercapedini e la messa in sicurezza dei soffitti.

L’importo sarà finanziato per circa 788mila euro attraverso la contrazione di un mutuo, mentre circa 12.400 euro saranno coperti con risorse dell’ente, relative alla quota incentivo e IRAP.

L’intervento si inserisce nel più ampio progetto approvato dal Comune, articolato in due lotti. Il primo lotto, relativo alla messa in sicurezza e al consolidamento dell’intradosso dei solai e al ripristino della copertura del primo piano, è già stato affidato ed è attualmente in corso, con conclusione prevista entro il prossimo 31 ottobre.

“Investire sulle scuole significa investire concretamente sulla qualità degli spazi in cui ogni giorno crescono e imparano i nostri bambini – spiega l’assessore Massimo Ferrante – Con questo intervento facciamo un ulteriore passo avanti nella riqualificazione della scuola Govi-Cavallotti, intervenendo su elementi importanti dell’edificio, dalla copertura ai prospetti fino alle opere di messa in sicurezza. È un lavoro che si affianca al primo lotto, già in corso, e che ci permette di dare continuità a un programma organico di manutenzione del patrimonio scolastico comunale”.