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Occasione

Corsi gratuiti, laboratori e lavoro in azienda: alla Scuola Edile iscrizioni last-minute

Disponibili due corsi presso l’ente di via Borzoli: operatore edile e operatore di impianti termoidraulici

edilizia costruzioni operai

Genova. A pochi giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico, fissato per lunedì 14 settembre 2026, alla Scuola Edile Genovese resta ancora aperta una finestra per le iscrizioni “last minute” ai percorsi gratuiti di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), rivolti ai ragazzi in uscita dalla scuola media e nella fascia di età del diritto-dovere di istruzione e formazione.

La scuola offre la possibilità di imparare un mestiere attraverso un percorso nel quale formazione in aula, attività nei laboratori e esperienza diretta nelle aziende procedono insieme. Due gli indirizzi proposti dalla Scuola Edile Genovese: operatore edile, che permette di acquisire competenze nella costruzione di opere in calcestruzzo armato, nel recupero e consolidamento delle strutture e negli interventi per l’edilizia civile, e operatori di impianti termoidraulici, con competenze nell’installazione, nel collaudo, nella manutenzione e nella riparazione degli impianti termo-idraulici.

Entrambi i corsi hanno durata triennale. Al termine è possibile proseguire con un quarto anno di specializzazione, conseguendo il diploma professionale di tecnico edile o di tecnico di impianti termoidraulici. Un’ulteriore possibilità è continuare gli studi in un istituto secondario di secondo grado per arrivare al diploma in costruzioni, ambiente e territorio oppure al diploma di manutentore di apparati e impianti termici ed energie alternative.

La formazione fortemente pratica si traduce anche nelle opportunità occupazionali: oltre il 90% degli studenti trova impiego al termine del percorso, e per molti l’ingresso nel mondo del lavoro avviene già nei primi mesi successivi al conseguimento della qualifica. Tutti i percorsi IeFP della Scuola Edile Genovese sono completamente gratuiti.

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