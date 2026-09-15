Genova. Mentre la talpa dello scolmatore del Bisagno è impegnata nello scavo della galleria, il cantiere procede anche nella “coda”, vale a dire allo sbocco in corso Italia. Questo pomeriggio, infatti, è stata completata la posa della grande trave di supporto sotto la sede stradale che servirà a sostenerne l’impalcato permettendo così le operazioni di demolizione e taglio dei piloni sottostanti, operazione necessaria per eseguire uno scavo di circa 10 metri e realizzare la foce e la parte finale della galleria scolmatrice.

L’intervento sul litorale entrerà nel vivo nelle prossime settimane e si svolgerà prevalentemente in orario notturno entro la fine di settembre, con un piano dettagliato sui disagi al traffico che verrà definito nei prossimi giorni assieme alla ditta e al Consorzio. La previsione è quella della chiusura di corso Italia per due notti, ancora da calendarizzare.

La posa della grande trave è stata anche occasione per fare il punto sull’avanzamento dei lavori. “Ad oggi la talpa ha scavato quasi un chilometro di galleria – ha sottolineato l’assessore e commissario e soggetto attuatore per le grandi opere di mitigazione del rischio idrogeologico a Genova Giacomo Giampedrone – Come era successo a inizio estate, il terreno di scavo si sta rilevando estremamente eterogeneo, con una forte presenza di argillite che rallenta lo scavo e rende il materiale meno idoneo per i ripascimenti costieri previsti dal piano ambientale originale. Per accelerare i tempi e compensare le fasi di rallentamento, dalle prime settimane di ottobre il cantiere opererà H24 con l’attivazione del terzo turno di lavoro“. Un pontenziamento che permetterà di gestire con maggiore velocità le lavorazioni e la continua manutenzione necessaria per la talpa.

Ad oggi la velocità di scavo è variabile in base al terreno scavato: “Si va dai giorni ‘difficili” in cui si procede per 6 o 7 metri al giorni – continua Giampedrone – a giornate buone con circa 16 metri di avanzamento. Stando alle previsioni geologiche la parte difficile dovrebbe essere agli sgoccioli e puntiamo, insieme all’attivazione delle lavorazioni h24 , a raggiungere la velocità target di scavo di 20 metri al giorno“.

Novità anche dal punto di vista dello stoccaggio delle terre di scavo, al momento conferite in maniera momentanea presso la cava Cavalletti di Molassana: “Per evitare blocchi nei cantieri abbiamo aggiornato il piano di utilizzo delle terre di scavo con l’individuazione di due nuovi siti di conferimento fuori dalla Liguria, vicino a Tortona, in grado di garantire lo smaltimento dello smarino per tutta la durata dell’opera qualora la roccia non risultasse adatta al litorale”. Una condizione che potrebbe far lievitare i costi totali dell’opera, anche se al momento il conto non è ancora stato quantificato.

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Scolmatore, posata la trave sotto corso Italia

Entro ottobre, quindi, con l’avvio della fase clou degli scavi, si potrà avere un quadro più definito per tempistiche e costi. “L’obiettivo di avere la galleria operabile in emergenza a gennaio è quindi posticipato di qualche mese – conclude Giampedrone – ma contiamo di rispettare il 2028 per il termine definitivo di questa grande opera“.