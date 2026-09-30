Sclerosi multipla, la mela di Aism torna nelle piazze per sostenere la ricerca

Tre milioni di mele, 14.000 volontari e 5.000 piazze italiane e un unico obiettivo: costruire un futuro libero dalla sclerosi multipla e dalle patologie correlate, affinché nessun giovane debba rinunciare ai propri progetti di vita. È questo il cuore dell’edizione 2026 della Mela di AISM, che venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre, in occasione della Giornata del Dono, torna a mobilitare l’Italia per sostenere la ricerca scientifica, i servizi e i diritti delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate. Promossa da AISM Associazione Italiana Sclerosi Multipla, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, l’iniziativa rappresenta uno degli appuntamenti di informazione, sensibilizzazione e raccolta fondi più importanti dell’anno.

Per conoscere la piazza AISM più vicina o prenotare la propria borsina di mele è possibile consultare www.aism.it/mela oppure contattare la Sezione provinciale AISM del proprio territorio.

Gialle, rosse o verdi? La solidarietà ha tre colori

Saranno 14 mila i volontari AISM impegnati in oltre 5 mila piazze italiane per distribuire 3 milioni di mele. Nelle piazze sarà possibile scegliere la tradizionale borsa rossa di AISM, contenente un sacchetto da 1,8 kg di una sola delle tre varietà: Noared (mele rosse), Golden Delicious (mele gialle) oppure Granny Smith (mele verdi), disponibile con una donazione minima di 12 euro a sacchetto. Ogni borsina rappresenta un gesto concreto di solidarietà che contribuisce a finanziare la ricerca scientifica, il potenziamento dei servizi sul territorio e l’impegno di AISM nella tutela dei diritti delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate.

La sclerosi multipla è una malattia che colpisce i giovani. È la prima causa di disabilità neurologica nei giovani adulti, dopo i traumi. In Italia sono 150 mila le persone che convivono con la sclerosi multipla e ogni anno si registrano circa 3.650 nuove diagnosi, una ogni tre ore. Colpisce prevalentemente le donne e viene diagnosticata soprattutto in giovane età: una persona su due riceve la diagnosi prima dei 40 anni, nel pieno della vita, mentre studia, lavora, costruisce una famiglia e progetta il proprio futuro.

La sclerosi multipla colpisce il sistema nervoso centrale ed è una condizione cronica che accompagna la persona per tutta la vita. Può manifestarsi anche in età pediatrica: circa il 10% delle diagnosi riguarda bambini e adolescenti sotto i 18 anni. Il costo sociale della malattia è di 6,7 miliardi di euro l’anno.

Tra le patologie correlate rientrano anche i disturbi dello spettro della neuromielite ottica (NMOSD) e la MOGAD (malattia legata agli anticorpi anti – MOG), che condividono bisogni e percorsi assistenziali simili e interessano in Italia tra 1.500 e 2.000 persone.

Per questo AISM è al fianco di chi convive con la sclerosi multipla e le patologie correlate fin dalla diagnosi, sostenendo la ricerca scientifica, i servizi e la tutela dei diritti affinché nessuno debba rinunciare ai propri progetti di vita.