Sciopero nazionale dei treni da questa sera e per 24 ore, gli orari e servizi garantiti

Liguria. Rischi di ritardi e cancellazioni di treni anche in Liguria da questa sera fino a tutto domani, martedì 8 settembre, per il trasporto ferroviario a causa dello sciopero nazionale di 24 ore proclamato da diverse sigle sindacali autonome.

La mobilitazione scatterà alle 21:18 di questa sera, lunedì 7 settembre, e terminerà alle 21:00 di domani, martedì 8 settembre, con possibili disagi per i treni Regionali, Intercity e Alta Velocità.

Per il trasporto regionale di Trenitalia saranno garantiti i servizi essenziali previsti nei giorni feriali nelle fasce orarie dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Lo sciopero non interessa il trasporto pubblico locale.

Trenitalia segnala inoltre che possibili modifiche al servizio potrebbero verificarsi anche prima dell’inizio e dopo la conclusione dello sciopero. Sui siti di Trenitalia e Italo vengono forniti aggiornamenti in tempo reale sui treni garantiti.

Si tratta del primo sciopero dei treni del mese. Macchinisti e capitreno hanno confermato la mobilitazione promossa dalle sigle Cub Trasporti, Sgb, Orsa e dall’assemblea nazionale PdM/PdB (personale di terra e di bordo) insieme al gruppo Fsi.

Al centro della protesta ci sono motivi legati alla sicurezza sul lavoro, alla tutela del servizio pubblico e alla salvaguardia dell’occupazione. A scatenare la mobilitazione è in particolare la gestione del servizio Intercity, ritenuta il primo passo verso una progressiva frammentazione del sistema di trasporto ferroviario nazionale.

I sindacati contestano la decisione di dividere il servizio Intercity in tre lotti separati da mettere a gara, oltre alla recente bocciatura alla Camera della clausola sociale che avrebbe garantito la tutela dei lavoratori.

I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono richiedere il rimborso dalla proclamazione dello sciopero fino all’orario di partenza del treno prenotato per Intercity e Frecce e fino alle 24:00 del giorno precedente l’agitazione per i treni Regionali.