Amt, oggi sciopero dei bus di 24 ore indetto dal sindacato Cub: orari e modalità

Genova. Sciopero di 24 ore dei bus Amt oggi a Genova. L’astensione è stata proclamata dal sindacato Cub.

Per chi aderirà allo sciopero, le modalità di astensione dal lavoro del personale di AMT sono le seguenti:

Servizio di trasporto urbano Genova

il personale viaggiante e graduato si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30 ;

; il restante personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno.

Servizio di trasporto provinciale

il personale viaggiante e graduato si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00 ;

; il restante personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno.

Ferrovia Genova-Casella (bus sostitutivo e treno)

il personale viaggiante e graduato si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6.30 alle ore 9.30 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30 ;

; il restante personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno.

Il servizio di trasporto sarà garantito per i servizi convenzionati dedicati alle persone portatrici di handicap; verranno altresì garantiti i servizi di noleggio e/o servizi aggiuntivi solo se prenotati prima della proclamazione dello sciopero stesso.

Per fornire opportuni elementi di valutazione sui possibili disservizi, si informa che in occasione dell’ultimo sciopero di 24 ore proclamato da Cub Trasporti in data 29/05/2026, hanno aderito il 35,03% degli operatori di esercizio urbani, il 21,95% degli operatori di esercizio provinciali e il 15,15% degli addetti agli impianti speciali e il 12,50% del personale viaggiante della Ferrovia Genova-Casella. Non si è registrata invece alcuna adesione tra i macchinisti della metropolitana.

Lo sciopero è il terzo organizzato dalla sigla sindacale per protestare fra l’altro contro la riorganizzazione del servizio, la scarsa manutenzione dei mezzi e l’insufficienza di personale che provoca un aggravio sul turni di lavoro.