Crisi Amt, oggi lo sciopero dei lavoratori: orari e modalità. Cub: “Disastro senza pari”

Genova. Il sindacato Cub Trasporti ha proclamato per la giornata di oggi, venerdì 4 settembre, lo sciopero del personale Amt contro i tagli al servizio previsti dall’azienda. “Non si può più stare fermi a vedere cosa succede mentre peggiorano le condizioni di lavoro del personale senza riscontri di nessun genere. L’Amt è un bene pubblico, di tutti i cittadini e lavoratori di Genova. Non accetteremo che ce lo portino via“, attacca la sigla autonoma.

Lo sciopero avrà la seguente articolazione:

servizio urbano, dalle ore 9.30 alle ore 17.00

servizio extraurbano dalle ore 9.00 alle ore 17.00

personale biglietterie servizio extraurbano dalle ore 9.00 alle ore 16.30

personale Ferrovia Genova-Casella dalle ore 9.30 alle ore 17.30

personale non addetto alla circolazione, intero turno

La Cub ricorda i numeri dei tagli così come annunciati la scorsa settimana: -18% sul servizio urbano, -12% sul servizio extraurbano, 260 turni in meno, 200 uscite con fondino e pensionamenti normali, massimo 360 bus in servizio, 2,5 milioni di chilometri in meno in un anno “che si vanno ad aggiungere ai tagli già effettuati negli ultimi anni, alla chetichella. Un disastro senza pari che sancisce la fine del servizio pubblico di trasporto in tutta l’area metropolitana di Genova“.

“Misure che servirebbero a impedire il fallimento di Amt senza che alcuno dica dove sono finiti tutti i soldi dati in questi anni ad Amt per mantenere il servizio da cittadini ed enti pubblici – attacca ancora la Cub -. Nessuno ha detto quanto deve ancora ricevere Amt dal Comune di Genova e dalla Città metropolitana per le sottocompensazioni, previste e mai pagate, nessuno si preoccupa delle ricadute sui lavoratori degli appalti, assenti in ogni comunicazione e che sicuramente saranno sacrificati come già gli altri. Nessuno chiede al governo l’incremento dei contributi per il fondo nazionale trasporti, sacrificato insieme a tante altre spese per utilizzare i soldi per comprare più armi e materiale bellico”.

Tutto a fronte del peggioramento dei turni di lavoro, peraltro già in atto da tempo, e l’aumento di biglietti e abbonamenti per i cittadini che pagheranno di più per ricevere meno. Facile prevedere che aumenteranno aggressioni, risse e problemi sui bus e che i primi a pagarne le conseguenze saranno gli autisti, alla faccia di tante discussioni ed impegni per la sicurezza. Non è più possibile, da lavoratori e cittadini, accettare la sistematica distruzione del trasporto pubblico genovese che è essenziale quando i lavoratori scioperano ma non in tutti gli altri giorni dell’anno. Tutti gli enti pubblici devono contribuire per la salvaguardia del Tpl: Stato, Regione e Comuni“, conclude il sindacato.