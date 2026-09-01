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Appuntamento

Festa dell’Unità, il giorno di Elly Schlein: l’ipotesi primarie e il programma tengono in fermento il centrosinistra

La segretaria del Partito Democratico questa sera sul palco di piazza Caricamento: sul tavolo il futuro della coalizione del campo progressista, in vista delle elezioni politiche del 2027

salis schlein pra' pd

Genova. Mentre in città tiene banco il caso Amt, con il fuoco incrociato tra Tursi e i comuni della provincia sulla gestione dei nuovi orari limati al ribasso per gestire i conti, prosegue il fitto calendario di eventi della rinnovata Festa dell’Unità, tornata con i sui tendoni e suoi stand in piazza Caricamento. Oggi, a Genova, arriverà la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, e, come prevedibile, i riflettori saranno puntati sul prossimo appuntamento elettorale nazionale, vale a dire il voto politico del prossimo 2027.

L’appuntamento genovese per la Schlein – sarà sul palco insieme a Francesco Boccia alle 20.30 – avrà diversi significati: se da un lato i dem stanno lanciando la corsa alle urne, sul tavolo pesa il macigno delle possibili primarie all’interno del campo largo progressista: un passaggio che al momento non ha trovato ancora il “tutti d’accordo” – anzi praticamente quasi il contrario – ma che sotto la Lanterna potrebbe essere arricchito di sfumature particolarmente complesse, soprattutto alla luce della popolarità nazionale della sindaca Silvia Salis, da molti vista come possibile candidata anti-Meloni.

Una possibilità, quella di vedere la prima cittadina genovese in testa alla coalizione di centrosinistra, più volte “smentita” dalla stessa Salis – davanti alle telecamere di Genova24 aveva “promesso” di completare il mandato da sindaca – e che sarebbe ulteriormente esclusa in caso appunto di primarie, più volte “rifiutate”, nella loro eventualità, dalla stessa Salis.

E forse, anche per questo, l’ipotesi di  una scelta “dal basso” del leader del campo progressista ha ripreso piede: a Genova, dopo Schlein, arriverà Giuseppe Conte il prossimo 3 settembre e il “fascicolo” sarà quindi inevitabile: “Ancora non c’è una data per le elezioni ma è evidente che sarà un tema – aveva commentato il segretario provinciale del Pd Francesco Tognoni
è importante lavorare su questo argomento, perché bisogna trovare un metodo, bisogna trovare una persona che possa guidare la coalizione, ma soprattutto bisogna qualificare i temi su cui la coalizione in realtà ha già trovato una sintesi, lavoro, sanità, giovani”.

Da Genova, quindi, un appello a costruire – prima – un programma solido e a prova di egocentrismi ma che sicuramente avrà una gestazione parallela alle modalità di scelta del nome e del volto che correrà per palazzo Chigi. E visto che Genova in questi mesi per il centrosinistra ha rappresentato un modello, le giornate della settembrata sotto la Lanterna potrebbero far fare un salto in avanti per entrambi i “fascicoli”.

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