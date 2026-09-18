Scambia foto intime con una 16enne e minaccia di diffonderle, 30enne genovese accusato anche di violenza sessuale

Genova. Conosce su Snapchat una ragazzina più giovane di lui. E’ il 2024 e lei non ha nemmeno 16 anni, lui 30. I due giovani cominciano a scambiarsi foto e video erotici. Lui è di Genova, lei della provincia di Udine. Lui a un certo punto però vuole di più: vuole video più espliciti e soprattutto vuole incontrarla.

E la minaccia: “Se non mi mandi altri video e se non ci incontriamo, quelli che mi hai mandato li vedrà tutta Udine”. Le spaventata spegne il telefono, ne parla con la zia e vanno a denunciare tutto alla polizia postale. Il giovane viene individuato, ma non viene chiesta una misura cautelare. La procura di Udine però lo accusa, oltre che di revenge porn anche di violenza sessuale consumata su una minore, perché per l’accusa avrebbe costretto la minorenne a subire atti sessuali attraverso quei video scambiati dietro minaccia.

Un’accusa molto grave che avrebbe portato il giovane in carcere in caso di condanna visto che il tipo di reato esclude la sospensione condizionale della pena.

Le indagini delegate alla polizia postale di Genova su smartphone e pc del giovane tuttavia accertano la reciprocità e la consensualità di quegli scambi. La ragazzina, che nel frattempo ha compiuto 18 anni, viene sentita in incidente probatorio e dice che il ragazzo è sempre stato gentile tranne che nell’occasione in cui l’ha minacciata di diffondere le foto. Così l’accusa di violenza sessuale per cui il 20enne rischiava il carcere, viene archiviata. Il giovane, assistito dal legale Ferdinando Stucci, ha poi risarcito la vittima per il reato tentato di revenge porn e la ragazza ha rimesso la querela.