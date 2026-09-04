A Sassello la Festa dell’Amaretto, evento per tutti nel segno della solidarietà per il “Nuovo Gaslini”

Liguria. Weekend dolcissimo a Sassello (SV), dove anche quest’anno torna la Festa dell’Amaretto. L’appuntamento è sabato 5 e domenica 6 settembre per le vie del centro storico e in piazza San Rocco. Artigianato, stand gastronomici, intrattenimento, musica, sport, spettacolo e solidarietà sono le parole d’ordine di questa edizione, la seconda al fianco dell’Istituto pediatrico Gaslini. In occasione della Festa dell’Amaretto, domenica 6 settembre, andrà in scena la seconda edizione di “Salta l’Amaretto”, evento ideato dal campione di freestyle motocross e ambasciatore del Gaslini Vanni Oddera per sostenere il progetto del Nuovo Ospedale Gaslini.

Sabato la giornata si apre alle 9:30 col Mercatino dell’artigianato per le vie del centro storico. Nel pomeriggio attività in Mtb e giochi per bambini, stand gastronomici e, infine, dj set con Mimmo Baldazzi e Luca Caranza in piazza San Rocco. Domenica invece spazio al Trekking urbano degli amaretti e agli spettacoli di Free Style Motocross firmati Vanni Oddera, in programma alle 11.30 e alle 18.30, per una giornata all’insegna dell’adrenalina, del divertimento e della solidarietà. La manifestazione prevede inoltre degustazioni e numerose iniziative di intrattenimento dedicate a tutta la famiglia, tutto ad ingresso libero. Un momento particolarmente significativo sarà alle 18.00, sul palco di piazza San Rocco. Il presentatore Cristiano Longhi, speaker ufficiale di Red Bull Italia, annuncerà il lancio del video dedicato al Nuovo Gaslini. Subito dopo, seguirà l’intervento di Edoardo Garrone, presidente dell’Istituto Giannina Gaslini e di Gaslininsieme ETS, .

Anche quest’anno, in piazza San Rocco sarà presente lo stand di Gaslininsieme, punto di riferimento per chi vorrà conoscere più da vicino le attività della Fondazione e contribuire alla raccolta fondi. A sostenere la raccolta ci saranno anche le Principesse della Mototerapia.

Il Nuovo Gaslini sarà un ospedale moderno, accogliente e a misura di bambino, con il nuovo Padiglione Zero attualmente in costruzione dedicato alle emergenze e alle cure ad alta intensità, cinque padiglioni storici rinnovati e nuovi spazi verdi, anche per la cittadinanza.

Durante la serata sarà inoltre possibile contribuire ulteriormente con un’offerta libera. Per chi non potesse dare il proprio contributo durante l’evento, restano a disposizione le donazioni dirette su sostieninuovogaslini.it e la possibilità di effettuare un bonifico intestato a Fondazione Gaslininsieme ETS con causale “Donazione per iniziativa Salta l’Amaretto – Nuovo ospedale” all’IBAN IT40V0333201400000000965984.

Il Comune di Sassello ha organizzato l’evento insieme ai Comuni limitrofi di Urbe, Mioglia, Pontinvrea e Stella, e delle aziende dolciarie del territorio.

“Il sostegno delle comunità locali, come quella di Sassello, è importante per dare forza e sostegno alla realizzazione del Nuovo Gaslini – commenta il presidente dell’Istituto Giannina Gaslini, Edoardo Garrone -. Un evento come questo contribuisce all’obiettivo di far conoscere la nostra realtà, e di realizzare un ospedale sempre più moderno, sicuro e accogliente. Scegliere anche in queste occasioni di stare al nostro fianco, conferma che il Gaslini non è solo un luogo di cura, ma un patrimonio collettivo. Ringrazio di cuore Vanni Oddera, e tutti coloro che hanno reso possibile l’organizzazione di questa giornata di festa e solidarietà”.

“Sapere che una colonna del nuovo ospedale è stata fatta col contributo della nostra comunità ci rende orgogliosi. La raccolta fondi di questi due giorni di evento, unita alle donazioni delle aziende del territorio sosterrà una delle eccellenze pediatriche più importanti d’Italia e del mondo – spiega il sindaco di Sassello, Gian Marco Scasso -. Sassello è la patria dell’amaretto morbido, simbolo di dolcezza e tradizione: quest’anno, ancora una volta, questa festa assume un significato ancora più grande, diventando occasione per sostenere il Gaslini e il suo futuro, alla presenza del presidente dell’ospedale pediatrico, Edoardo Garrone. Un segnale di vicinanza e sostegno alla nostra comunità. Ringrazio quindi Vanni Oddera per aver scelto il nostro Comune e tutte le realtà che hanno collaborato con entusiasmo. Insieme dimostriamo che le piccole comunità possono contribuire a grandi progetti, capaci di fare la differenza per tante famiglie”.

“Questa festa è per me una grande opportunità per far conoscere sempre di più l’eccellenza del Gaslini a tutto l’entroterra, ma soprattutto per lanciare un messaggio chiaro, ovvero che il Gaslini è il nostro futuro – sottolinea il campione di freestyle motocross, Vanni Oddera – Ogni volta che un bimbo o una bimba ha bisogno, corriamo al Gaslini. E quante volte gli elicotteri sono partiti da queste valli per portare i nostri bimbi al Gaslini. Oggi abbiamo l’opportunità di far crescere questa eccellenza, di rinnovarla e proiettarla verso il futuro. E’ un orgoglio ligure, conosciuto in tutto il mondo, che preserva la vita dei nostri bimbi, del nostro futuro. ‘Salta l’Amaretto’ unisce il territorio, con la presenza di tantissimi sindaci, tante aziende del territorio. Il mio amore per il Gaslini è smisurato, perché ho visto e ho toccato con mano l’impegno, la cura e la professionalità che mettete verso tutti i bambini”.