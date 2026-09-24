Genova. Sarah Rizea, Miss Italia 2026, è arrivata oggi a Genova per una visita nella sede della Regione Liguria.

La nuova miss, 18 anni, nata a Moncalieri e residente a Vado Ligure, è stata accolta dall’assessore regionale al turismo e al marketing territoriale Luca Lombardi in piazza De Ferrari, dove le è stato consegnato un mazzo di fiori di Sanremo, per poi proseguire negli uffici regionali. E non è mancata l’occasione per scattare qualche foto con i fan.

Rizea ha conquistato il titolo nazionale il 21 settembre al Castello di Santa Severa, dopo essersi presentata alla finale con la fascia di Miss Liguria, conquistata poche settimane prima a Ospedaletti. Con la sua vittoria il titolo torna in Liguria dopo 51 anni.

“Per me è un momento molto importante e speciale, perché sicuramente non mi aspettavo tutto questo – ha detto Rizza -. Partire da Ospedaletti con la fascia di Miss Liguria e arrivare fino al titolo di Miss Italia è un bellissimo traguardo. Adesso vedremo come proseguirà questo percorso: gli impegni sono tanti, soprattutto quelli sportivi, e cercherò di affiancare al meglio anche quelli legati a Miss Italia. Sono molto soddisfatta e spero che vada tutto per il meglio”.

“È stato un grande piacere accogliere oggi Sarah in Regione e poterle rinnovare personalmente i complimenti per un risultato che rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la Liguria – ha aggiunto Lombardi – Sarah è una giovane atleta delle Fiamme Oro e della Nazionale assoluta di nuoto artistico: il suo percorso racconta talento, sacrificio, disciplina e determinazione. Sapere che il suo sogno resta quello di partecipare alle Olimpiadi rende ancora più significativo questo traguardo. Il consiglio che le ho dato è di non perdere mai di vista i propri obiettivi: conciliare scuola, sport e ora anche gli impegni legati a Miss Italia non sarà semplice, ma Sarah ha già dimostrato di avere grande determinazione. A lei va l’augurio di tutta la Liguria perché possa continuare a raggiungere i suoi obiettivi, nello sport, nello studio e nelle nuove opportunità che questo titolo le offrirà”.