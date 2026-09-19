Sant’Olcese in Vaticano: la comunità di Manesseno ricevuta in udienza privata da Papa Leone XIV

Città del Vaticano. Una giornata, quella del 18 settembre 2026, di grande significato per Manesseno e per Sant’Olcese. Ieri i pellegrini della parrocchia di San Martino, insieme ai rappresentanti delle istituzioni e delle realtà del territorio, sono stati ricevuti in udienza privata da Papa Leone XIV.

Un incontro riservato e personale nelle stanze vaticane, che ha sottolineato ancora una volta il particolare legame tra Manesseno, il Santo Padre e il suo segretario particolare, Mons. Edgard Iván Rimaycuna Inga.

Per il Comune erano presenti il Sindaco Sara Dante e il Presidente del Consiglio comunale Armando Sanna, insieme ai parrocchiani, ai pellegrini e ai rappresentanti delle confraternite.

All’origine di questo rapporto c’è proprio Mons. Rimaycuna Inga, che per diversi anni ha svolto il proprio ministero a Manesseno, mantenendo un forte legame con la comunità della Val Polcevera. Fu attraverso questo rapporto che, nel novembre 2024, l’allora cardinale Robert Francis Prevost arrivò a Manesseno per la festa patronale di San Martino. Pochi mesi dopo sarebbe stato eletto Papa Leone XIV.

Nel corso dell’udienza, il Sindaco Sara Dante ha consegnato al Santo Padre le chiavi della città di Sant’Olcese, accompagnate dalla dedica: «Nel ricordo dell’incontro e della preghiera condivisa a Manesseno, Sant’Olcese affida a Papa Leone XIV le proprie chiavi, segno di un legame che continua.»

Il Presidente del Consiglio comunale Armando Sanna ha invece consegnato un cesto delle eccellenze del territorio, con il tradizionale Salame di Sant’Olcese dei due storici salumifici locali.

L’incontro si è concluso con la benedizione del Santo Padre alla delegazione. Un legame nato a Manesseno e arrivato fino a un’udienza privata in Vaticano, con l’auspicio di tutta la comunità di poter presto riaccogliere Papa Leone XIV a Manesseno.