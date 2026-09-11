Santo Stefano d’Aveto, fungaiola 80enne si perde nei boschi: raggiunta e portata in salvo

Santo Stefano d’Aveto. Ancora un soccorso nell’entroterra ligure per recuperare chi si trova in difficoltà durante la ricerca di funghi nei boschi.

Il soccorso alpino e speleologico della Liguria, in collaborazione con i vigili del fuoco, è intervenuto questa mattina a Santo Stefano d’Aveto tra Rocca d’Aveto e il Prato della Cipolla per una donna di 80 anni residente a Chiavari che si è persa mentre andava in cerca di funghi.

La squadra è intervenuta con tre tecnici, di cui un’unità cinofila. Ricevuta la localizzazione della fungaiola in località Lago di Riane, la squadra si è diretta verso quel punto riuscendo poco dopo ad avere il primo contatto vocale con la donna, che in breve è stata raggiunta.

Valutate le buone condizioni di salute (la donna era solo leggermente disorientata), la squadra del soccorso alpino ha riaccompagnato la fungaiola alla propria autovettura in località Rocca d’Aveto. Qui è stata raggiunta dalla figlia.