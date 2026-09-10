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Vicenda

Santa Margherita, approvato il progetto per la messa in sicurezza di Fosso Mortero

La delibera indica una prima vera quantificazione delle opere di ripristino, 2,61 milioni di euro

via mortero santa margherita

Santa Margherita Ligure. La giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità  per la messa in sicurezza dell’area di fosso Mortero. L’intervento si rende necessario per fronteggiare il pericolo scaturito da un esteso movimento franoso susseguente all’abbancamento di materiali di scavo, oggetto di contenzioso, effettuato da soggetti privati (secondo quanto risulta dagli atti e nell’ambito della vicenda amministrativa e giudiziaria in corso), nel quadro del progetto di nuova modellazione morfologica e vegetativa del sito, assentito sotto la precedente amministrazione.

L’attuale progetto di messa in sicurezza si articola in tre lotti e prevede in fase di avvio un’opera strutturale in cemento armato di 73 metri, a cui seguiranno trincee drenanti, scogliere, ricostruzione di soglie/salti di fondo lungo il rio e rimodellamento dell’alveo.

La delibera indica una prima vera quantificazione delle opere di ripristino, 2,61 milioni di euro, e precisa che l’intervento non comporta, da parte dell’ente, “acquiescenza, sanatoria, rinuncia o limitazione delle pretese risarcitorie e recuperatorie”.

Dichiara il sindaco, Guglielmo Caversazio: “I nodi di un’opera che dai banchi della minoranza avevamo contestato fin dall’inizio sono infine venuti al pettine. Ci troviamo a dover fronteggiare costi che, ferme le azioni di rivalsa e recupero, la maggior parte dei comuni non potrebbe nemmeno ipotizzare di sostenere. Per noi, invece, può significare dover destinare un importo superiore a quello investito in viale Rainusso per restituire alla pubblica sicurezza un’area verde che coi suoi alberi di castagno svolgeva egregiamente la sua funzione; un’area compromessa col fine dichiarato, dell’allora giunta, di farne un sito a uso ricreativo, mai richiesto da nessun cittadino, comitato o associazione. Lo dico senza velleità polemiche limitandomi alle evidenze fattuali: ogni euro speso nella messa in sicurezza del Fosso Mortero è un euro che, purtroppo, sarà tolto a marciapiedi, parchi, scuole, impianti sportivi, immobili pubblici. I sammargheritesi devono sapere che la nostra azione amministrativa, in assenza di un adeguato risarcimento, rimborso o recupero delle somme nei confronti dei soggetti che saranno eventualmente individuati come responsabili dagli organi competenti, non potrà che uscire fortemente limitata da questa vicenda”.

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