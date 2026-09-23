Sanità, Liguria terza regione italiana per miglioramento dei Lea: “La direzione è quella giusta”

Genova. La Liguria è la terza Regione italiana per miglioramento dei Lea (livelli essenziali di assistenza) 2024 rispetto all’anno precedente. Secondo i dati del monitoraggio ministeriale diffusi dalla Fondazione Gimbe, il punteggio della Liguria passa da 219 a 250 punti, con un incremento di 31 punti, tra i più significativi registrati a livello nazionale dopo Valle d’Aosta e Abruzzo. La Liguria si colloca inoltre tra le Regioni in miglioramento e raggiunge la soglia di adempienza prevista dal nuovo sistema di garanzia.

​”Il dato del monitoraggio Lea 2024 è un segnale positivo e conferma il lavoro che stiamo portando avanti per migliorare la sanità ligure – dichiarano il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò –. Un miglioramento di 31 punti in un solo anno è un risultato importante, che ci incoraggia a proseguire nel rafforzamento dei servizi, dell’assistenza territoriale, della prevenzione e della rete ospedaliera. Sappiamo che c’è ancora molto da fare, ma questi numeri confermano che la direzione intrapresa è quella giusta​”.

Il monitoraggio Gimbe prende in esame i principali indicatori del nuovo sistema di garanzia, nelle tre aree: prevenzione (che comprende, tra l’altro, le vaccinazioni), assistenza distrettuale (che riguarda i servizi sanitari territoriali, le cure primarie e l’assistenza domiciliare e residenziale) e assistenza ospedaliera (che misura qualità, appropriatezza ed efficacia delle cure e dei ricoveri). Il quadro 2024 evidenzia un miglioramento complessivo rispetto all’anno precedente, con la Liguria tra le regioni che hanno registrato la crescita più significativa.

La nostra regione ottiene rispettivamente 93 punti (prevenzione), 84 punti (assistenza distrettuale) e 73 punti (assistenza ospedaliera) e si posiziona nella parte medio-alta della classifica generale con 250 punti (in testa il Veneto, in fondo la Calabria)

Nel 2024 quasi tutte le Regioni e Province autonome superano la “pagella” ministeriale sui Lea, 18 su 21. Nello stesso anno, però, quasi 5,8 milioni di persone hanno rinunciato ad almeno una visita o un accertamento diagnostico prescritti dal medico. “Sono due fotografie solo apparentemente contraddittorie – afferma Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe -. Non possiamo concludere che la sanità sia improvvisamente migliorata. Significa piuttosto che la pagella ministeriale ha una capacità molto limitata nel misurare l’effettiva esigibilità dei Lea da parte dei cittadini”.