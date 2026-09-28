San Vincenzo, furto in un negozio di abbigliamento: in manette due ventenni

Genova. Due giovani di 22 e 25 anni sono stati arrestati dalla polizia con l’accusa di avere rubato in un negozio di abbigliamento di via San Vincenzo.

A intervenire la notte scorsa sono state le volanti, dopo una segnalazione relativa a del fumo che usciva dal locale per l’attivazione del sistema antintrusione. Pochi istanti dopo gli agenti hanno visto due ragazzi arrivare da salita della Tosse del tutto simili alla descrizione data dal proprietario del negozio, che aveva visto i due intrusi attraverso il sistema di allarme.

Uno dei due indossava un guanto, l’altro occhiali protettivi da lavoro. I poliziotti hanno deciso di perquisirli e hanno trovato nelle tasche del 25enne denaro corrispondente al fondo cassa.

Ispezionando la salita hanno recuperato anche la cassa del negozio smontata e alcuni attrezzi da scasso, un martelletto e un cacciavite, nascosti all’interno di un vaso. Per i due giovani la direttissima in mattinata.