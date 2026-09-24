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Priorità

San Colombano, al via i lavori di messa in sicurezza del Lavagna nelle zone critiche di Calvari

Interventi finanziati interamente dal Comune per 50mila euro, il sindaco Solari: "Promesse mantenute, necessario investire direttamente in manutenzione"

lavori torrente lavagna

Genova. Sono iniziati ieri 23 settembre a Calvari i lavori di messa in sicurezza e manutenzione di alcuni tratti del torrente Lavagna, promossi e finanziati direttamente dal Comune di San Colombano Certenoli, con un investimento complessivo di 50mila euro interamente a carico del bilancio comunale.

Gli interventi sono stati affidati alla ditta Cave di Frisolino di Ne e interessano alcuni dei punti maggiormente soggetti a criticità idrauliche nel territorio di Calvari. In particolare, l’ intervento riguarda le zone soggette a inondazioni: in prossimità del ponte Rachele Lagomarsino, in prossimità del lago delle Beaie, sotto l’istituto Marsano e in prossimità del ponte per Canevale.

È inoltre prevista la pulizia dell’alveo e delle aree limitrofe in prossimità della passerella ciclopedonale di Pian dei Cunei e dello sfocio del rio Camporile, nella zona compresa tra Micheloni e Pontemattoni.

I lavori prevedono la movimentazione e il riposizionamento del materiale litoide e sovralluvionale presente nell’alveo, interventi di ricucitura e sistemazione delle sponde nei tratti interessati da fenomeni erosivi, nonché la rimozione di legname, vegetazione e altro materiale che può ostacolare il regolare deflusso delle acque.

“Questi erano alcuni degli interventi principali che avevamo indicato tra le priorità in campagna elettorale e che siamo riusciti a trasformare in lavori concreti in circa tre mesi dall’insediamento della nuova amministrazione – sottolinea il sindaco Claudio Solari –. Si tratta di un intervento economicamente importante, perché i 50mila euro sono interamente a carico del Comune, ma abbiamo ritenuto necessario investire direttamente sulla sicurezza del territorio e sulla manutenzione del nostro reticolo idrografico. Una volta concluso questo primo lotto, passeremo a programmare il secondo intervento nella parte sud del territorio, proseguendo nel lavoro di manutenzione e messa in sicurezza dei nostri corsi d’acqua”.

“Abbiamo ritenuto prioritario intervenire direttamente con risorse comunali – aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici e alla Protezione civile Mirco Aste – per mettere in sicurezza alcuni punti particolarmente delicati del Torrente Lavagna. La manutenzione degli alvei e delle sponde rappresenta un’attività fondamentale di prevenzione, soprattutto in un territorio come il nostro, dove gli eventi meteorologici intensi possono determinare rapidamente situazioni di criticità”.

 

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