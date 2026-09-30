Sampierdarena: fermato per un controllo aggredisce gli agenti, in tasca la droga

Genova. Un 38enne cittadino libico è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo è stato notato e riconosciuto in piazza Montano, a Sampierdarena, intorno alle 23.30 di lunedì sera da una volante. I poliziotti hanno deciso di controllarlo, ma la reazione è stata a calci e pugni. Riportato alla calma, mentre stava per salire sull’auto di servizio, ha lanciato all’interno dell’abitacolo un involucro contenente circa 50 grammi di hashish.

L’uomo è stato quindi accompagnato in questura per gli accertamenti. Nel corso del controllo è stato trovato in possesso anche di circa 700 euro in contanti. Dagli accertamenti è emerso che era destinatario di due atti da notificare: un avviso orale del questore e un provvedimento della prefettura di Genova relativo alla sospensione dei documenti, conseguente a una precedente sanzione amministrativa. Dopo la notifica dei provvedimenti, l’uomo è stato arrestato e portato a Marassi.