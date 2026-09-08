Sampdoria sconfitta a Palermo, Corradi: “3-1 bugiardo, grande prestazione di intensità e carattere”

La Sampdoria perde 3-1 in casa del Palermo. Un punto appena in tre partite di campionato. Terza sconfitta in quattro gare contando quella di Coppa Italia contro la Cremonese. Mister Bernardo Corradi promuove la prestazione dei suoi contro una delle favorite, se non la favorita, alla vittoria del campionato.

“Fa male perdere 3-1 ma porto a casa una grande prestazione di intensità e carattere. Abbiamo avuto maggiore possesso palla, maggior numero di occasioni ma la differenza la fanno le situazioni da gol che loro hanno sfruttato e noi no”.

“Però ci sono aspetti positivi anche al di là della prova collettiva: Insigne ha messo nelle gambe più di 60 minuti e Verschaeren ne ha giocati 85. E poi ce la siamo giocata: dobbiamo migliorare, fare maggiore attenzione e mi riferisco ai primi due gol. Ma al di là degli errori, da domani lavoriamo di più: se prima davamo 10, ora si darà 12 o 15 e si deve migliorare”.