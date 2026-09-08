  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
GE24 Sport
CONDIVIDI
Non tutto da buttare

Sampdoria sconfitta a Palermo, Corradi: “3-1 bugiardo, grande prestazione di intensità e carattere”

"Abbiamo avuto maggior possesso palla e più occasioni. Palumbo ha segnato il terzo goal ma non doveva essere nemmeno in campo"

bernardo corradi

La Sampdoria perde 3-1 in casa del Palermo. Un punto appena in tre partite di campionato. Terza sconfitta in quattro gare contando quella di Coppa Italia contro la Cremonese. Mister Bernardo Corradi promuove la prestazione dei suoi contro una delle favorite, se non la favorita, alla vittoria del campionato.

“Fa male perdere 3-1 ma porto a casa una grande prestazione di intensità e carattere. Abbiamo avuto maggiore possesso palla, maggior numero di occasioni ma la differenza la fanno le situazioni da gol che loro hanno sfruttato e noi no”.

“Però ci sono aspetti positivi anche al di là della prova collettiva: Insigne ha messo nelle gambe più di 60 minuti e Verschaeren ne ha giocati 85. E poi ce la siamo giocata: dobbiamo migliorare, fare maggiore attenzione e mi riferisco ai primi due gol. Ma al di là degli errori, da domani lavoriamo di più: se prima davamo 10, ora si darà 12 o 15 e si deve migliorare”.

Più informazioni
leggi anche
Lorenzo Insigne Sampdoria
Minuto per minuto
Palermo-Sampdoria 3-1: si sblocca Insigne ma non basta, Vindahl poco reattivo sul primo goal
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.