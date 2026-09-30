Sampdoria, ritorna Marco Lanna: l’ex presidente diventa brand ambassador

Genova. La Sampdoria ha annunciato il ritorno di Marco Lanna: l’ex presidente blucerchiato avrà il ruolo di brand ambassador.

“La storia personale di Lanna è profondamente legata alla Sampdoria: come calciatore, come presidente e, soprattutto, come uomo e professionista che nel tempo ha continuato a incarnarne i valori e l’identità – scrive la Samp -. Proprio su queste basi si svilupperà il suo nuovo incarico afferente ad alcuni ambiti – operativi, relazionali e rappresentativi – nei quali la sua esperienza, la sua immagine e il suo network porteranno senz’altro un valore concreto per il club“.

Le sue mansioni dettagliate saranno approfondite nel corso di un incontro con i media che si terrà domani, giovedì 1° ottobre, alle ore 12.00 presso la sede blucerchiata di via Cavour 43-45, a Bogliasco.