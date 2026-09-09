Sampdoria, Riccio va in Polonia a titolo definitivo

Genova. La Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo definitivo al M.K.S. Pogoń Szczecin i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Pio Riccio.
Era uno degli ultimi tasselli ancora da completare in questo mercato e la quadra è arrivata nelle finestre ancora disponibili nei mercati esteri.
Riccio, difensore, in blucerchiato, ha disputato 43 partite, segnando un gol.
L’operazione prevede dei bonus a favore della Sampdoria, che mantiene anche una percentuale sulla futura rivendita.
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