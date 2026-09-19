Sampdoria Primavera, rocambolesco pari a Modena

Modena. Al “Leo Vicini” di Savignano la Primavera della Sampdoria disputa un match di carattere, rimontando un 3-1 modenese, che sembrava aver chiuso la partita. Invece i Tufano’s boys si sono portati addirittura sul 4-3, per poi dover accettare il pari a due minuti dal termine.

Ma andiamo con ordine, raccontando di come il Modena abbia sbloccato la gara al 10° con Fabbri e poi raddoppiato al 20° con Diarra, di modo che le squadre sono andate al riposo dell’intervallo con un doppio vantaggio per gli emiliani, dato (dopo un goal sfiorato per parte, da Mezzotero e da Egharevba) altre due reti vere sono arrivate al 32° per merito di Amarandei ed al 47° di Motta.

La svolta dell’incontro è arrivata attorno al 70°,quando, nel giro di un paio di minuti, prima Mezzotero e poi Amarandei hanno acciuffato il pari (3-3).

E siccome era la giornata del rumeno con la maglia numero 11, al 40° Amarandei ha messo dentro la palla del 3-4, illudendo i doriani di poter portare a casa i tre punti, cosa che non è avvenuta perché a due minuti dal termine il Modena ha blindato il match sul 4-4 con un imparabile tiro di Coratella.

Modena: Maran, Ungureanu, Egharevba, Arnaboldi, Rubino, Motta (46° Cannoni), Bruno, Obasuyi (86° Coratella), Paiola (76° Andolina), Fabbri (76° Fontana), Diarra (64° Lazzarotti).

A disposizione: Borgia, Galante, Bazzurro, Greco, Costantino, Mondani, Bonara

Allenatore: Mandelli.

Sampdoria: Bianchi, Cernic, Valenza (86° Berni Canani), Fiorucci (46° Visentin), Bozino, Piermattei, Angotti (46° Cosi), Lelli (67° Illiano), Mezzotero, Pistone (46°), Amarandei.

A disposizione: Borgia, Galante, Bazzurro, Greco, Costantino, Mondani, Bonara.

Allenatore Tufano.