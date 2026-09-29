Sampdoria, per Sinani probabile lungo stop

Genova. La Sampdoria ha ripreso gli allenamenti oggi pomeriggio dopo un pranzo in comune.

Mister Corradi ha diretto le operazioni insieme allo staff tecnico sul campo superiore (quello inferiore è fermo per semina). Il gruppo si è concentrato su tecnica, possessi e poi partitella su campo ridotto ad alta intensità. Nel finale sessione aerobica con il preparatore atletico.

Tra gli assenti, Esposito tornerà in gruppo da domenica quando inizierà la preparazione della partita contro l’Avellino, probabili brutte notizie invece per Sinani.

Al momento il giocatore ha già fatto qualche esame strumentale dopo l’infortunio rimediato durante la partita di Nation League tra il suo Lussemburgo e la Bulgaria dove è stato evidenziato qualche problema tra legamento e menisco, ma per ora la Sampdoria vuole approfondire prima di pronunciarsi ufficialmente e quando il giocatore rientrerà nei prossimi giorni farà una risonanza magnetica.

Mercoledì e giovedì mattina due nuove sessioni di allenamento.