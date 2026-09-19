Genova. Bernardo Corradi parla in sala stampa dopo la vittoria della Sampdoria contro il Catanzaro in modo sicuramente più leggero, ma con una consapevolezza legata all’esperienza, anche se questi tre punti sono i primi in assoluto per lui in una squadra di club: “Partite del genere ti danno la dimensione di quanto il calcio ti può togliere in partite in cui abbiamo meritato e raccolto zero, mentre in situazioni di difficoltà totale riesci a tirare fuori una prestazione che credo abbia restituito ai tifosi quello che ci hanno dato con quello spettacolo all’ingresso in campo. Io sono più grandicello, so come funziona il calcio, ma i ragazzi se la sono proprio meritata questa vittoria, perché vedere tutti i giorni come si allenano, con Salvatore che ha recuperato a tempo di record e oggi ha dato linearità di gioco, Ferrari che è il capitano dello spogliatoio con il suo incitamento totale, Lorenzo che è arrivato coi crampi, abbiamo finito con Cicconi centrocampista… mi prendo questa vittoria e la gioia la distribuisco a tutti i ragazzi“.

Nello spogliatoio nell’intervallo ha detto ai suoi ragazzi che non voleva vedere facce che guardano per terra: “Lo sapevamo che era una partita da blocco, avevo detto che non dovevamo perdere la concretezza e la solidità. Pur rischiando siamo stati lì ha soffrire. Noi dobbiamo fare quadrato: la squadra, lo staff, la gente che c’è intorno”.

L’espulsione di Abildgaard da un lato non ci voleva, dall’altro si è capito perché Corradi lo considera importante: “La Serie B è un campionato fisico e muscolare, lui ha messo chili e centimetri, un giocaotore di dominio sul fattore palle inattive e dove la partita è bloccata non c’è vergogna a buttare su il pallone. Sull’espulsione io ero lontanissimo, credo che il club si esprimerà, oggi e anche a Palermo si sono verificati due episodi irreparabili. Ho cercato di dire all’arbitro che l’intervento è andato a colpire sul tendine Pafundi perché c’era una evidente sproporzione fisica e quindi è stato colpito alto. Forse però il rosso ci ha dato quell’ultima spinta finale a fare quello che abbiamo fatto”.

Oggi la squadra aveva una carica particolare: “Forse siete condizionati un po’ dal risultato. Comunque la voglia di vincere credo si possa esprimere in tanti modi, per esempio le occasioni che crei e i tiri che fai. Oggi abbiamo fatto 16 tiri in porta, siamo la terza squadra per tiri in porta, la seconda squadra per tocchi nell’area avversaria”.

Di sicuro a dare una carica speciale c’è Lorenzo Insigne e Corradi racconta qualche retroscena: “Oggi in palestra stavamo facendo mobilizzazione e stretching e nessuno ha messo musica, menomale che c’era lui. È una fortuna di avere un giocatore esempio per gli altri, ha vinto cose che altri si sognano eppure è venuto con una carica e un trasporto… C’è tutta la sua verve, gli ho detto che si è calato anche troppo bene all’interno dello spogliatoio, fa una battuta e poi accende interruttore come se avesse preparato la partita da sei giorni, non tutti sono capaci di farlo e rischia di trascinarli, per cui gli ho detto di tararsi un po’”.

Begic, quando è entrato, ha dimostrato grande presenza: “Abbiamo parlato e quello che mi era piaciuto di meno delle precedenti partite è che mi sembrava fisso nella posizione e troppo attento al compito assegnato, ora che ha fatto gol spero si sblocchi definitivamente e torni quello della scorsa stagione”.

Bene anche Lauritsen: “Si sta calando nella realtà della serie B, forse giocherebbe meglio in serie A. Sa legare il gioco, a mio avviso deve aspettarsi di più il contrasto da parte degli avversari”.

Ora c’è la sosta e Corradi, oltre a tirare un sospiro di sollievo a livello di gestione ambientale, spera di “passare due settimane prima di Avellino lavorando per recuperare più giocatori possibile senza dover chiamare sei primavera per la panchina”.