Sampdoria – Catanzaro LIVE (0-0). È subito partita intensa già dai primi minuti

Genova. Sampdoria – Catanzaro 0-0

17′ Ammoniti Henderson e Iemmello, l’arbitro ha visto reciproche scorrettezze

11′ Abildgaard spreca una possibilità dopo un grande scambio in velocità tra Insigne e Lauritsen: cross completamente sbagliato che termina oltre la porta avversaria

9′ Sampdoria che si fa trovare un po’ scoperta con Pafundi che scorrazza sulla destra inseguito da Cicconi e Abildgaard, per fortuna dei blucerchiati il cross basso risulta un po’ arretrato per i compagni e la Sampdoria riconquista palla con Gartenmann

7′ Abildgaard commette fallo su Dorval, il Catanzaro batte una punizione che è praticamente un corner migliorato. Lauritsen libera di testa sul cross di Pafundi

1′ Partiti, palla al Catanzaro. Sampdoria che attacca verso la Gradinata Nord.

La Sampdoria si gioca già molto nella seconda partita casalinga: arriva il Catanzaro che ha tre punti, due in più dei blucerchiati alla ricerca della prima vittoria in campionato. Stadio addobbato per la coreografia degli 80 anni elaborata dalla tifoseria organizzata: “Dal 1946 uniti da una sola passione” e il gagliardetto (gigantesco) della Sampdoria con i colori dell’Andrea Doria e della Sampierdarenese sbandierati a destra e a sinistra. Nei distinti le due maglie, mentre nella Nord lo striscione “Dei ragazzi sei l’orgoglio e per noi la gioventù” con copriparterre blucerchiato.

Non rispettato il minuto di silenzio per la scomparsa di Alessandro Mazzola, le due Gradinate proseguono i cori programmati al termine di Lettera da Amsterdam.

Begic in panchina, così come Tutino rispetto alla partita col Mantova. Lauritsen parte dal primo minuto, così come Abildgaard.

Fischi a Pafundi alla lettura delle formazioni, anche Vindahl fischiato.

Applausi convinti per Francesco Flachi nella passerella delle leggende prima del fischio d’inizio.

Sampdoria – Catanzaro formazioni

Sampdoria: Vindahl, Di Pardo, Gartenmann, Delli Carri, Cicconi, Henderson, Makoumbou, Abildgaard, Verschaeren, Insigne, Lauritsen.

Allenatore: Corradi.

A disposizione: Krastev, Massolo, Begic, Ravanelli, Karamoh, Sinani, Ferrari, Mbabu, Esposito, Tutino.

Catanzaro: Pigliacelli, Ruggero, Antonini, Imperiale, Dorval, Petriccione, Mosti, Alesi, Pafundi, Iemmello, Koffi.

Allenatore: Gorgone.

A disposizione: Marietta, Buso, Giovane, Garnica, Cassa, Verrengia, Candela, Tchaouna, Di Francesco, Pecorino, Frosinini, Reita.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta; assistenti: Mokhtar di Lecco, Grasso di Ariano Irpino; quarto ufficiale: Drigo di Portogruaro; Var: Giua di Olbia; Avar: Gariglio di Pinerolo.

Ammoniti: Henderson (S); Iemmello (C)