Sampdoria – Catanzaro, la Sud: “Venite con largo anticipo”. In programma un omaggio agli 80 anni

Genova. La Gradinata Sud chiama a raccolta i tifosi per Sampdoria – Catanzaro. Lo fa attraverso un annuncio social in cui viene chiesto ai tifosi di arrivare con largo anticipo. C’è un motivo: “Nell’ultimo mese, a partire dal giorno successivo alla festa del 12 agosto, è iniziato un importante lavoro di squadra che ha coinvolto i ragazzi e le ragazze dei Gruppi della Sud, i ragazzi della Nord, e la FedercIubs. Un lavoro che desidera esprimere l’amore, l’attaccamento e la fedeltà che ci unisce verso quei quattro colori che amiamo“.

All’inizio della partita ci sarà una dedica speciale per gli ottant’anni della Sampdoria capace di coinvolgere l’intero stadio: non soltanto la Sud, ma tutti i settori.

“Per questo chiediamo a tutti di arrivare allo stadio con largo anticipo e di seguire le indicazioni che verranno fornite dai ragazzi appartenenti ai gruppi organizzati”.

La tifoseria organizzata non dimentica però di commentare la situazione attuale con epiteti non proprio amichevoli nei confronti della dirigenza: “Infine, ma sicuramente non per importanza, la partita. Lo sconforto è innegabile. Dopo le ennesime promesse estive, la delusione e la rabbia nel vedere ancora una volta la Sampdoria nei bassifondi della classifica non hanno bisogno di ulteriori commenti. Ma su chi può contare la Sampdoria? La risposta, ancora una volta, è sempre la stessa. L’unico vero baluardo della Sampdoria siamo noi tifosi. Ed è a noi che la Sampdoria rivolge gli occhi, nella speranza di averci al suo fianco anche in questo ennesimo momento complicato. Noi ci saremo, prima durante e dopo per questa maglia. Al triplice fischio tireremo le somme. Esserci per la Sampdoria e perché siamo sampdoriani”.