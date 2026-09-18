Sampdoria-Catanzaro, Corradi difende il suo operato: “Primi come expected goals, dati corsa positivi”

Domani, sabato 19 settembre, alle 17:15 al Ferraris, la Sampdoria ospita il Catanzaro in occasione del 6^ turno della Serie B. I blucerchiati sono ultimi in classifica a un punto, insieme alla Carrarese che ha però una migliore differenza reti. Mister Bernardo Corradi ha difeso il suo operato in conferenza stampa dicendo che i dati descrivono una squadra che produce a livello offensivo e che non ha deficit a livello di tenuta atletica. A cosa imputare quindi una classifica così brutta? Agli infortuni che pregiudicano anche la qualità degli allenamenti e agli errori individuali secondo l’allenatore.

“Corso poco a Mantova? I dati dicono che abbiamo corso quanto a Palermo. Abbiamo fatto dei test che hanno fatto vedere che tutti i giocatori hanno migliorato la loro condizione. Dal punto di vista fisico, dell’espressione di potenza e dei metri percorsi su certe andature siamo una squadra che performa. Poca fame rispetto al Mantova? Purtroppo non c’è uno strumento che determina la fame“. Risponde pizzicato sulla differenza di vigore tra virgiliani e blucerchiati.

“Non avevo detto che contro il Mantova sarebbe stata una partita da dentro o fuori. Intendevo che era da preparare come se lo fosse. Bisognava cercare di evitare gli episodi che ci hanno condannato a questa posizione di classifica. Se uno legge il dato freddo, siamo nelle prime posizioni come expected goals e azioni pericolose”

“Siamo una squadra, con i giocatori recuperati, dotata dal punto di vista tecnico. Non siamo fisici ma tecnici davanti. Abbiamo una percentuale altissima di goal realizzati degli avversari rispetto ai tiri subiti. Queste situazioni ci devono dare lo stimolo per limare gli errori individuali. I goal presi in questo inizio non sono stati per errori di reparto, sono quasi sempre stati errori dei singoli“.

“Se mi sento in discussione? Chi si siede in panchina e non si sente in discussione fa esercizio di presunzione. Al campo cerco di trovare nuove soluzioni e di far pensare quello che penso io ai miei calciatori. So benissimo che a calcio alla fine di tutti i discorsi servono i punti. Siamo in difficoltà dal punto di vista del mero punteggio della classifica. Dobbiamo continuare a lavorare. Durante la settimana c’è grande partecipazione da parte di tutti. Abbiamo preparato bene la partita, con la consapevolezza dell’importanza di un risultato positivo per lavorare bene nella sosta. Durante la quale dovremo recuperare quei giocatori che non sono al 100%. La società vede gli allenamenti e vede il coinvolgimento di tutti. La fiducia della società è espressa in base a quello. Penso che giocare a calcio rende più facile arrivare ai punti”.

“Giocherà Vindahl. Il ruolo del portiere è particolare ed è più di responsabilità rispetto ai giocatori di movimento. Ho parlato con lui in settimana. Ha la forza e la personalità per riscattare un inizio di campionato di cui lui stesso non è contento. Ovviamente, se continuasse così vedremo di trovare il modo per dare solidità alla porta della Samp senza bruciare un ragazzo molto giovane (Krastev ndr)”.

“Nell’atteggiamento e nel dialogo siamo stati sanzionati. La cosa che è mancata di più a questa Sampdoria è la salute, nel senso che non ho avuto una squadra sana con giocatori al 100%. Non posso in allenamento fare una partita 10 vs 10. Lauritsen sta bene fisicamente. Non so quanta autonomia avrà. Giocherà dal primo minuto. Se ci sarà un rigore lo batterà lui. Li ha sempre calciati bene e sono convinto che segnerà il prossimo. Ravanelli è convocabile. Si è ripreso dal problema al flessore, ma martedì si è bloccata la schiena. Oggi sta meglio ma non bene. Stringerà i denti ed è a disposizione”.