Sampdoria, il nuovo arrivo Mbabu: “Combatterò per ogni compagno di squadra”

Genova. Ultimi colpi di mercato per la Sampdoria: è arrivato Melingo Kevin Mbabu (nato a Chêne-Bougeries, Svizzera, il 19 aprile 1995), difensore svizzero svincolato (è un terzino destro) che ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2028.

“Ho sempre desiderato giocare qui in Italia − le sue prime parole in blucerchiato − ho una forte connessione con l’Italia: la mia madrina e il mio padrino sono italiani. Sono davvero felice di essere qui”.

Mbabu si definisce “Un giocatore di squadra, sono un guerriero, mi considero un giocatore che combatterà sempre per ogni compagno di squadra. Mi considero anche un leader in campo. Mi piace sostenere i miei compagni per aiutarli a migliorare. Sono pronto anche ad ascoltare chiunque abbia bisogno di parlare dentro e fuori dal campo. Naturalmente porterò anche l’esperienza che ho maturato in tutta la mia carriera. Sono qui per vincere le partite e per far compiere al club uno step in avanti”.

Mbabu dice che: “La cosa che aspetto con maggior ansia è incontrare i nuovi compagni di squadra e naturalmente non vedo l’ora di giocare allo stadio di fronte ai nostri tifosi sperando di regalare loro subito una vittoria nella mia prima partita lì”.

Il difensore è ansioso di giocare: “So che è un club con una grande storia, qui hanno giocato leggende incredibili. Il club ha obiettivi ambiziosi e anche io. Vorrei contribuire al successo del club e spero di poter fare la mia parte molto presto”.

Chi è Melingo Kevin Mbabu

Cresciuto nel settore giovanile del Servette, Mbabu ha esordito da professionista in Svizzera prima di trasferirsi in Inghilterra per vestire la maglia del Newcastle United. Al ritorno in patria, ha indossato la maglia degli Young Boys, affermandosi come figura chiave del calcio svizzero e contribuendo alla conquista di importanti trofei nazionali da parte del club.

La sua carriera è proseguita nella Bundesliga con il Wolfsburg, dove ha consolidato la sua esperienza internazionale, prima di passare al Fulham, squadra della Premier League. Nel corso della sua carriera ha anche disputato importanti competizioni europee, accumulando una notevole esperienza, tra l’altro in Champions League. A livello internazionale, Mbabu ha scelto di rappresentare la Svizzera, totalizzando 25 presenze con la nazionale maggiore.

Difensore fisicamente robusto e dinamico, Mbabu unisce forza fisica, velocità e spiccate doti atletiche. È un giocatore versatile, capace di coniugare le sue qualità difensive con spunti offensivi.

Dopo anni ritorna il portiere Massolo (in prima squadra)

Oggi, inoltre, la Sampdoria ha acquisito a titolo definitivo dal Vicenza i diritti sulle prestazioni sportive del calciatore Samuele Massolo (nato a La Spezia il 4 maggio 1996). Il portiere ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 (con opzione/obbligo per rinnovo condizionato fino al 30 giugno 2029).

Ecco la nota del club:

Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile blucerchiato, Massolo ha completato alla Sampdoria una parte importante del proprio percorso formativo, maturando le prime esperienze tra i professionisti e costruendo le basi di una carriera che lo ha portato a vestire diverse maglie nel calcio italiano.

Dopo le esperienze con Sanremese, Virtus Entella, Sanbenedette, Fermata e Palermo, il portiere ha proseguito la propria carriera mettendosi in evidenza per affidabilità e personalità, fino ad approdare al L.R. Vicenza. In biancorosso ha consolidato la propria esperienza, confermandosi estremo difensore sicuro quando è stato chiamato in causa.

Portiere moderno, reattivo tra i pali e nelle uscite, Massolo abbina qualità tecniche e personalità alla capacità di leggere le situazioni di gioco e di partecipare alla costruzione dalla propria area. Le esperienze maturate nel corso della carriera gli hanno inoltre permesso di sviluppare una preziosa conoscenza del campionato e delle sue dinamiche.

Per Massolo è un ritorno a casa, questa volta con la maglia blucerchiata della prima squadra, nel club che lo ha accompagnato nei primi passi della sua formazione calcistica.

Il suo arrivo sbloccherà probabilmente la cessione di Ghidotti.