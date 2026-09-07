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Sampdoria, ecco anticipi e posticipi dalla sesta all’undicesima giornata

Il derby con l'Entella sarà sabato 31 ottobre alle 19:30

sampdoria - sudtirol, gradinata sud

Genova. La Lega Serie B ha comunicato le date degli anticipi e dei posticipi dalla sesta all’undicesima giornata del campionato Serie Bkt 2026/27.

Di seguito il calendario completo delle partite dei blucerchiati.

6.a Avellino – Sampdoria (venerdì 9 ottobre, ore 20.30);
7.a Sampdoria – Arezzo (domenica 18 ottobre, ore 19.30);
8.a Südtirol – Sampdoria (sabato 24 ottobre, ore 15.00);
9.a Ascoli – Sampdoria (martedì 27 ottobre, ore 20.00);
10.a Sampdoria – Virtus Entella (sabato 31 ottobre, ore 19.30);
11.a Carrarese – Sampdoria (domenica novembre, ore 17.15).

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