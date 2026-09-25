Sampdoria, allenamento focalizzato sui duelli nello stretto e Corradi non ha perso lo smalto da attaccante

Genova. La Sampdoria si è ritrovata nel campo superiore del Mugnaini per un allenamento concentrato soprattutto su conduzione palla, sull’uno contro uno nello stretto ed esercizi ad alta intensità su duelli in area di rigore con i portieri coinvolti. La squadra ha ricevuto anche la visita del ceo area football Jesper Fredberg.

Senza i quattro nazionali, Begic (Slovenia), Krastev (Under 21 Bulgaria), Makoumbou (Congo) e Sinani (Lussemburgo). Il gruppo ha lavorato con impegno in un’atmosfera comunque distesa, con Lorenzo Insigne che si fa notare per classe e come uomo-spogliatoio. Corradi si è anche prestato a fare un quarto d’ora di lavoro solo con i portieri vista l’assenza di Krastev e di Massolo (collo bloccato), mostrando di non aver perso lo smalto da attaccante: tiri potenti e precisi mica facili da parare.

Nel pomeriggio focalizzazione riservata a centrocampo e all’attacco dopo lo spazio alla difesa di ieri.

A parte si è allenato ancora Luca Ravanelli, mentre si è fermato Salvatore Esposito causa un polpaccio indurito che però non è preoccupante. Ancora differenziato per Depaoli, Diop e Meijer, mentre sarà più lungo il recupero di Francesco Conti: fine ottobre le previsioni, per ora rispettate.