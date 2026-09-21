Salone Nautico, tutti gli eventi e le iniziative del Galata Museo del Mare

Genova. Dal Salone Nautico al Galata Museo del Mare, per continuare a scoprire il rapporto tra Genova e il mare. In occasione della 66ª edizione del Salone Nautico Internazionale, il museo propone ai visitatori l’opportunità di approfondire, a prezzo ridotto, la lunga tradizione marittima della città attraverso un percorso che dalle grandi esplorazioni arriva alla navigazione contemporanea, passando per storie di uomini, imbarcazioni, commerci e migrazioni. Sarà sufficiente mostrare il titolo d’accesso del Salone Nautico in biglietteria al Galata per usufruire della scontistica.

Dalle grandi esplorazioni alla navigazione contemporanea, il Galata propone un percorso che racconta il rapporto tra l’uomo e il mare attraverso imbarcazioni storiche, strumenti nautici, documenti, ricostruzioni e installazioni immersive. A impreziosire la visita, l’opportunità di salire a bordo del Nazario Sauro S518, unico sommergibile italiano visitabile in mare.

Tra le novità, il nuovo percorso espositivo “IMPATTO “Impatto. Cristoforo Colombo e il Mondo Altro”, inaugurato lo scorso dicembre, che arricchisce il percorso permanente del museo con un approfondimento sulla figura del navigatore genovese e sulle grandi esplorazioni oceaniche. La sala contribuisce a rileggere il rapporto tra Genova, la navigazione e l’apertura delle rotte verso il mondo, attraverso documenti, reperti unici e contenuti multimediali.

Fino al 18 ottobre, nella Galleria delle Esposizioni del museo, sarà visitabile “Oceani di ghiaccio”, la mostra fotografica di Fabio Accorrà e Andrea Izzotti. Dai ghiacci della Groenlandia alle acque dell’oceano popolate dalle balene, la mostra propone un viaggio visivo tra paesaggi estremi e le straordinarie forme create dalla natura, attraverso 16 fotografie e contenuti multimediali che mettono in dialogo due mondi segnati dalla forza e dalla fragilità degli ecosistemi.

Il legame tra il museo e il Salone Nautico si rinnova anche attraverso la settima edizione degli Incontri in Blu, la rassegna del Galata dedicata ai protagonisti del mare, della vela e della nautica. Per il penultimo incontro del ciclo, l’appuntamento si sposta eccezionalmente all’interno del Salone: sabato 3 ottobre alle ore 18.30, presso l'”Eberhard & Co Theatre“, Riccardo Bonadeo e Giulio Bertelli dialogheranno con il giornalista Fabio Pozzo in un incontro speciale dedicato alla storia delle campagne italiane dell’America’s Cup, in vista della 38ª edizione del trofeo, che nell’estate 2027 si svolgerà per la prima volta in Italia, a Napoli.

L’iscrizione all’incontro è gratuita e disponibile, fino a esaurimento dei 100 biglietti, su Eventbrite (incontri in blu Riccardo Bonadeo e Giulio Bertelli). Grazie alla collaborazione con I Saloni Nautici, main sponsor della rassegna, chi si iscriverà potrà non solo partecipare all’appuntamento delle ore 18.30, ma anche visitare il Salone Nautico per l’intera giornata di sabato 3 ottobre, con ingresso a partire dalle ore 10.00 e comunque entro le ore 18.00. Una volta effettuata la prenotazione su Evenbrite, sarà necessario attendere l’invio via e-mail del biglietto d’ingresso ufficiale per la giornata del 3 ottobre da parte del Salone Nautico. L’incontro, accreditato presso l’Ordine dei Giornalisti, riconosce 2 crediti formativi. La rassegna è realizzata in co-organizzazione con il Mu.MA – Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni, l’Associazione Promotori Musei del Mare e Genova Cultura.