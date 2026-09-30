Genova. Giorgia Meloni sarà all’inaugurazione del Salone Nautico di Genova. La presidente del consiglio, salvo l’ostacolo di impegni inderogabili last minute, sarà giovedì 1 ottobre all’apertura della kermesse al Waterfront di Levante dove parteciperà al taglio del nastro, interverrà dal palco e, da quanto si apprende, procederà con una rapida visita agli stand tra le barche. La notizia circolava da un paio di giorni, insistentemente, in ambienti politici di centrodestra. La conferma è arrivata mercoledì sera con una nota di Palazzo Chigi.

Meloni in passato ha già presenziato al Nautico: nel 2023, quando al governo di Genova c’era Marco Bucci. Questa volta ad attenderla, oltre ai vertici di Ucina e del Porto Antico, e allo stesso Bucci come presidente della Regione, troverà la sindaca di Silvia Salis. E per quanto Salis abbia più volte dichiarato di non essere interessata a correre alle elezioni politiche, la suggestione di un incontro ravvicinato tra le due è forte.

Parlando di premier, prima di Meloni, solo Silvio Berlusconi – nel 2004 – e Bettino Craxi – nel 1986 – avevano partecipato alla manifestazione. Tuttavia nel 2018 si era registrata la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: era l’anno del crollo del ponte Morandi.

Oltre alla presidente del consiglio, nel programma dell’inaugurazione del Nautico erano indicati anche il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini – che però non ci sarà – e il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

Come sempre l’inaugurazione del Salone Nautico di Genova costituisce una vetrina, non solo per la politica, ma anche per battaglie e istanze: quindi in piazza non mancheranno i sindacati di Ericsson che protestano contro il paventato licenziamento di 131 dipendenti a Genova.

Il Salone Nautico internazionale di Genova si chiuderà il 6 ottobre. La data di inizio è stata posticipata per evitare la sovrapposizione con Cannes e Monaco, scelta che induce gli organizzatori ad auspicare un’affluenza maggiore di quella registrata nel 2025.

I numeri parlano comunque di un Salone in crescita: più di mille imbarcazioni, +28% per catamarani e multiscafi, +4% nelle altre categorie, un’area dedicata ai superyacht made in Italy. Tra le novità uno spazio interno al Palasport – una Blue Arena – con quattro diverse aree tematiche. E sarà il primo Nautico senza la tensostruttura.