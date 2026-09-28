Genova. Primo “stress test” per il traffico alla Foce in vista dell’inaugurazione del Salone Nautico, prevista per giovedì 1 ottobre.

Già lunedì mattina, complice la chiusura della carreggiata a mare di corso Marconi in direzione levante e l’arrivo di camion con barche e materiale da allestimento, nella zona di piazzale Kennedy si sono registrate code e rallentamenti. A regolare la circolazione per tutta la giornata una decina di agenti della polizia locale.

In occasione del Salone, come ogni anno, scattano una serie di modifiche alla viabilità e l’istituzione di parcheggi straordinari in corso Quadrio e corso Saffi con applicazione della sola tariffa giornaliera pari a 12 euro.

Sino alle 23.59 del 9 ottobre, inoltre, è istituto l’obbligo di svolta a destra per i veicoli transitanti nella carreggiata lato ponente di piazza Rossetti all’intersezione con corso Marconi, il divieto di sosta con rimozione forzata in corso Marconi, carreggiata lato mare, direzione levante e il divieto di sosta con rimozione forzata su tutta l’area di piazzale Kennedy, su entrambi i lati della strada senza nome parallela a via dei Pescatori e in via dei Pescatori, nel tratto tra la nuova rotatoria (altezza ponte quota 5,50 accesso Waterfront e padiglione Jean Nouvel) e varco portuale lato ponente (qui tutti i dettagli).

Giovedì, primo giorno della kermesse, sono attesi a Genova i ministri Adolfo Urso (Imprese e Made in Italy) e Matteo Salvini (Infrastrutture e Trasporti). Oltre mille le imbarcazioni in mostra, tra le novità la Blue Arena, uno spazio con cinque aree tematiche allestito nella parte centrale del Palasport, in cui si potrà entrare gratuitamente