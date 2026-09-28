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Viabilità

Salone Nautico, chiusa una carreggiata di corso Marconi: primo “stress test” per il traffico fotogallery

A regolare la circolazione per tutta la giornata una decina di agenti della polizia locale

Foce, scattano le modifiche al traffico per il Salone Nautico

Genova. Primo “stress test” per il traffico alla Foce in vista dell’inaugurazione del Salone Nautico, prevista per giovedì 1 ottobre.

Già lunedì mattina, complice la chiusura della carreggiata a mare di corso Marconi in direzione levante e l’arrivo di camion con barche e materiale da allestimento, nella zona di piazzale Kennedy si sono registrate code e rallentamenti. A regolare la circolazione per tutta la giornata una decina di agenti della polizia locale.

In occasione del Salone, come ogni anno, scattano una serie di modifiche alla viabilità e l’istituzione di parcheggi straordinari in corso Quadrio e corso Saffi con applicazione della sola tariffa giornaliera pari a 12 euro.

Sino alle 23.59 del 9 ottobre, inoltre, è istituto l’obbligo di svolta a destra per i veicoli transitanti nella carreggiata lato ponente di piazza Rossetti all’intersezione con corso Marconi, il divieto di sosta con rimozione forzata in corso Marconi, carreggiata lato mare, direzione levante e il divieto di sosta con rimozione forzata su tutta l’area di piazzale Kennedy, su entrambi i lati della strada senza nome parallela a via dei Pescatori e in via dei Pescatori, nel tratto tra la nuova rotatoria (altezza ponte quota 5,50 accesso Waterfront e padiglione Jean Nouvel) e varco portuale lato ponente (qui tutti i dettagli).

Giovedì, primo giorno della kermesse, sono attesi a Genova i ministri Adolfo Urso (Imprese e Made in Italy) e Matteo Salvini (Infrastrutture e Trasporti). Oltre mille le imbarcazioni in mostra, tra le novità la Blue Arena, uno spazio con cinque aree tematiche allestito nella parte centrale del Palasport, in cui si potrà entrare gratuitamente

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