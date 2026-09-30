Salone Nautico, Aster al lavoro per gli spazi esterni: 350 piante e 450 metri quadrati di prato a rotoli

Genova. In occasione del Salone Nautico, Aster è impegnata nella preparazione degli spazi esterni che accoglieranno visitatori e operatori della manifestazione.

Come ogni anno, l’azienda fornirà piante ornamentali per gli allestimenti e svolgerà interventi a supporto dell’organizzazione dell’evento, tra cui la posa dei pannelli di indicazione stradale. Complessivamente sono state collocate 350 piante ornamentali destinate agli addobbi e sono stati posati 450 metri quadrati di prato a rotoli, contribuendo a rinnovare e valorizzare gli spazi esterni interessati dalla manifestazione.

Le attività hanno riguardato anche il verde nell’area del Palasport, con la riqualificazione delle aiuole davanti alla struttura, in corrispondenza della rotonda e all’uscita del sottopasso pedonale.

“Si tratta di punti di passaggio particolarmente frequentati durante il Salone – spiegano dall’azienda -. La cura delle aiuole e la posa del nuovo prato contribuiscono a rendere più accogliente e ordinata l’area della manifestazione, con interventi destinati a restare a beneficio di chi la attraversa ogni giorno”.

“Il Salone Nautico richiama ogni anno a Genova visitatori da tutto il mondo ed è un’occasione per mostrare una città curata e accogliente – sottolinea la direttrice Francesca Aleo -. Il contributo di Aster comprende gli allestimenti necessari alla manifestazione e interventi sul verde che continueranno a valorizzare l’area anche dopo la conclusione dell’evento. È un lavoro concreto, reso possibile dall’impegno delle nostre squadre, che ringrazio per l’attenzione e la professionalità con cui operano ogni giorno al servizio della città”